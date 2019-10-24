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Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

На вопрос о том, когда именно план будет разработан, Силуанов ответил: «Министерство работает над этим».

О необходимости «более амбициозной» программы приватизации он заявил 19 октября после встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне.

Тогда Силуанов отметил, что Минэкономразвития должно подготовить список компаний, которые не являются определяющими и ключевыми для России, например, в нефтегазовой отрасли и банковском секторе. Как пояснил первый вице-премьер, в первую очередь в список приватизации войдут небольшие предприятия, однако крупные также должны рассматриваться. Он также добавил, что приватизация нужна для снижения доли государства в экономике, а не для роста доходов бюджета.

Экономика
Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации

Идею амбициозной приватизации поддержал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Однако, отметил он, это нужно было обсуждать до утверждения бюджета.

Позднее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что госдоля во всех компаниях, кроме оборонных, должна сократиться минимум до 50%, а в некоторых случаях — до 25% или до нуля. В данный момент, по его словам, приватизация продвигается медленно. В план приватизации на 2020–2022 годы уже включена «Транснефть» (78,5% принадлежит Росимуществу). РЖД (100% принадлежит правительству) в этом списке нет.

Теги: Антон Силуанов, приватизация, Минэкономразвития
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