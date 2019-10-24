Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

На вопрос о том, когда именно план будет разработан, Силуанов ответил: «Министерство работает над этим».

О необходимости «более амбициозной» программы приватизации он заявил 19 октября после встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне.

Тогда Силуанов отметил, что Минэкономразвития должно подготовить список компаний, которые не являются определяющими и ключевыми для России, например, в нефтегазовой отрасли и банковском секторе. Как пояснил первый вице-премьер, в первую очередь в список приватизации войдут небольшие предприятия, однако крупные также должны рассматриваться. Он также добавил, что приватизация нужна для снижения доли государства в экономике, а не для роста доходов бюджета.