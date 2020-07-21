В Белоруссии оценили свои потери от налогового маневра России в 2021 году

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко предупредил, что бюджет страны на 2021 год приходится формировать «в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов»

Роман Головченко (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Из-за проведения Россией так называемого налогового маневра бюджет Белоруссии потеряет в 2021 году около $145 млн. Об этом предупредил, выступая во вторник на заседании президиума Совета министров Белоруссии глава правительства Роман Головченко.

«Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн [белорусских] рублей», — отметил премьер-министр (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

Головченко отметил, что проект бюджета Белоруссии на 2021 год сверстан исходя из того, что среднегодовая цена барреля нефти составит около $40, а средний курс доллара к белорусскому рублю — 2,4 рубля за доллар. Последний показатель и позволяет оценить прогнозируемые потери бюджета в $145 млн.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, а также в повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Реализация маневра началась в январе 2019 года. В декабре 2018 года замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец говорил, что в ближайшие шесть лет из-за налогового маневра России Белоруссия может потерять до $10 млрд. В октябре 2019 года глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович оценил потери страны от налогового маневра за 2019–2020 годы в $800 млн — «по $400 млн в 2019 году и 2020 году».