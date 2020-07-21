Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 12:52
Британские депутаты потребовали ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам Политика, 20:04 Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки по Ирану Политика, 20:02 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 20:01 Украинская полиция смогла передать воду заложникам в Луцке Общество, 19:36 Умерла одна из четырех российских «Праведников народов мира» Общество, 19:32 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:26 В Белоруссии оценили свои потери от налогового маневра России в 2021 году Экономика, 19:25 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 19:23 Задача на неравенство: что будет делать с экономикой новый президент США Инвестиции, 19:15 Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19 Общество, 19:15 Одна из первых отменивших самоизоляцию стран ЕС вернула масочный режим Общество, 19:00 Трейдер заработал более 1000% на криптовалюте за одну сделку Крипто, 18:59 Вирусолог назвал условие окончания первой волны коронавируса Общество, 18:58 В РАН сообщили о месте прощания с телеведущим Беляевым Общество, 18:50
Экономика ,  
0 

В Белоруссии оценили свои потери от налогового маневра России в 2021 году

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко предупредил, что бюджет страны на 2021 год приходится формировать «в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов»
Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Из-за проведения Россией так называемого налогового маневра бюджет Белоруссии потеряет в 2021 году около $145 млн. Об этом предупредил, выступая во вторник на заседании президиума Совета министров Белоруссии глава правительства Роман Головченко.

«Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн [белорусских] рублей», — отметил премьер-министр (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

Головченко отметил, что проект бюджета Белоруссии на 2021 год сверстан исходя из того, что среднегодовая цена барреля нефти составит около $40, а средний курс доллара к белорусскому рублю — 2,4 рубля за доллар. Последний показатель и позволяет оценить прогнозируемые потери бюджета в $145 млн.

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, а также в повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Реализация маневра началась в январе 2019 года. В декабре 2018 года замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец говорил, что в ближайшие шесть лет из-за налогового маневра России Белоруссия может потерять до $10 млрд. В октябре 2019 года глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович оценил потери страны от налогового маневра за 2019–2020 годы в $800 млн — «по $400 млн в 2019 году и 2020 году».

По итогам 2021 года ВВП Белоруссии, согласно проекту бюджета, планируется увеличить на 3,5%, при этом более половины прироста (1,9%) должно обеспечить расширение экспорта. В связи с этим Головченко поручил Минэкономики «творчески подойти к формированию номенклатуры товарных балансов на следующий год, дополнить ее конкурентоспособными позициями».

Премьер также предупредил, что наличие рисков требует реализации для их нивелирования «ряда системных мер бюджетно-налоговой политики».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, налоговый маневр
Материалы по теме
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Бизнес
Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр
Политика
Нефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter