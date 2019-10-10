Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

Белорусская экономика недополучит $400 млн в следующем году, суммарно потери республики от российского налогового маневра за два года составят $800 млн, подсчитал Минфин Белоруссии. Вопрос о компенсациях пока еще обсуждается

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Потери белорусской экономики от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году оцениваются в $400 млн. Об этом заявил журналистам глава Минфина республики Максим Ермолович, передает БелТА.

«$800 млн с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики — по $400 млн в 2019 году и 2020 году», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной компенсации за маневр, он отметил, что Минск и Москва «пока в процессе» обсуждения этого вопроса.

В настоящее время вопрос налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных в отношениях России и Белоруссии. В этом случае у Минска возникают издержки на фоне ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Первый этап налогового маневра прошел в 2018 году, в этом году начался завершающий этап, который продлится до 2025 года. За шесть лет Белоруссия потеряет до $11 млрд, говорили ранее в Минске.