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Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году
Белорусская экономика недополучит $400 млн в следующем году, суммарно потери республики от российского налогового маневра за два года составят $800 млн, подсчитал Минфин Белоруссии. Вопрос о компенсациях пока еще обсуждается
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Потери белорусской экономики от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году оцениваются в $400 млн. Об этом заявил журналистам глава Минфина республики Максим Ермолович, передает БелТА.

«$800 млн с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики — по $400 млн в 2019 году и 2020 году», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной компенсации за маневр, он отметил, что Минск и Москва «пока в процессе» обсуждения этого вопроса.

Мнение
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В настоящее время вопрос налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных в отношениях России и Белоруссии. В этом случае у Минска возникают издержки на фоне ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Первый этап налогового маневра прошел в 2018 году, в этом году начался завершающий этап, который продлится до 2025 года. За шесть лет Белоруссия потеряет до $11 млрд, говорили ранее в Минске.

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Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника» на Западе

Эксперты Всемирного банка предупреждали, что налоговый маневр может привести к рецессии в Белоруссии, если Россия откажется компенсировать Минску издержки. Согласно их подсчетам, перспективы роста белорусской экономики стоят под вопросом во многом из-за неопределенности в экономическом сотрудничестве с Россией. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что если Белоруссия не получит компенсацию, то Россия лишится своего единственного союзника на западном направлении.

Автор: Анна Трунина
Теги: Белоруссия, Минфин, налоговый маневр, нефтяная отрасль
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