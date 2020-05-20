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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова заявила о росте безработицы на 29% в период нерабочих дней

Центр занятости населения в Новосибирске
Центр занятости населения в Новосибирске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В России в период нерабочих дней, который длился с 25 марта по 12 мая, безработица выросла почти на 30%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках парламентского часа в Совете Федерации.

«На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1,665 млн человек. На 29% выше по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали», — сказала Голикова.

По ее словам, правительство видит и понимает сложившуюся на рынке труда ситуацию. В связи с этим на конец мая запланировано совещание у президента Владимира Путина, власти сообщат о дополнительных мерах по борьбе с выросшей безработицей.

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Мы предусматриваем дополнительные меры, в числе которых есть общественные работы. Но они связаны с эпидситуацией в регионах, поскольку предполагают общение большого количества людей и соблюдения всех требований санитарной безопасности», — пояснила вице-премьер.

Ранее 19 мая глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что без работы в стране остались 1,6 млн человек. По его словам, власти понимают, что в течение мая и июня число безработных будет расти. Минтруд ожидает уровень безработицы в районе 2,5 млн человек. Котяков отметил, что для России эта цифра небольшая, учитывая показатели безработицы в других странах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Татьяна Голикова, безработица, коронавирус
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