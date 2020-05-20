Голикова заявила о росте безработицы на 29% в период нерабочих дней

Центр занятости населения в Новосибирске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В России в период нерабочих дней, который длился с 25 марта по 12 мая, безработица выросла почти на 30%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках парламентского часа в Совете Федерации.

«На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1,665 млн человек. На 29% выше по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали», — сказала Голикова.

По ее словам, правительство видит и понимает сложившуюся на рынке труда ситуацию. В связи с этим на конец мая запланировано совещание у президента Владимира Путина, власти сообщат о дополнительных мерах по борьбе с выросшей безработицей.

«Мы предусматриваем дополнительные меры, в числе которых есть общественные работы. Но они связаны с эпидситуацией в регионах, поскольку предполагают общение большого количества людей и соблюдения всех требований санитарной безопасности», — пояснила вице-премьер.