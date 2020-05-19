Решетников заявил о скорой подготовке плана по восстановлению экономики

План восстановления экономики представят на следующей неделе, он предполагает восстановление занятости, доходов населения и инвестиций. По данным СМИ, он будет состоять из трех этапов и будет реализован до конца 2021 года

Владимир Путин и Максим Решетников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Минэкономразвития в понедельник, 25 мая, представит правительству общенациональный план по восстановлению экономики. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Он рассказал, что министерство работает над планом совместно с Центробанком под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. «План сейчас обсуждается с федеральными органами исполнительной власти и экспертами», — заявил Решетников.

По словам министра, в среду, 20 мая, Минэкономразвития представит правительству прогноз социально-экономического развития на три года, который будет синхронизирован с общенациональным планом.

По словам Решетникова, план предполагает максимально быстрое возвращение к динамике роста, меры по восстановлению занятости, доходов и инвестиций.