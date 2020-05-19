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Решетников заявил о скорой подготовке плана по восстановлению экономики

План восстановления экономики представят на следующей неделе, он предполагает восстановление занятости, доходов населения и инвестиций. По данным СМИ, он будет состоять из трех этапов и будет реализован до конца 2021 года
Владимир Путин и Максим Решетников
Владимир Путин и Максим Решетников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Минэкономразвития в понедельник, 25 мая, представит правительству общенациональный план по восстановлению экономики. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Он рассказал, что министерство работает над планом совместно с Центробанком под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. «План сейчас обсуждается с федеральными органами исполнительной власти и экспертами», — заявил Решетников.

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По словам министра, в среду, 20 мая, Минэкономразвития представит правительству прогноз социально-экономического развития на три года, который будет синхронизирован с общенациональным планом.

По словам Решетникова, план предполагает максимально быстрое возвращение к динамике роста, меры по восстановлению занятости, доходов и инвестиций.

Ранее 19 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что план восстановления экономики состоит из трех этапов. По информации агентства, первый из них (стадия адаптации) намечен на конец второго квартала — третий квартал 2020 года. Цель этого этапа — стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях и не допустить распространения рецессии на новые отрасли.

Второй этап (стадия восстановления) рассчитан на четвертый квартал 2020 года — второй квартал 2021 года, он направлен на восстановление роста экономики и дохода граждан. Третий этап, который назван стадией активного роста, рассчитан на третий и четвертый кварталы 2021 года. По данным агентства, он предполагает обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Именно в этот период запланировано полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований, пишет «Интерфакс».

Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики
Экономика
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Реализовать план, по информации агентства, предполагается до конца 2021 года. Он предусматривает снижение безработицы до уровня не более 5%, устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении и рост реальных доходов населения.

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов представить общенациональный план по восстановлению и росту экономики до 1 июня.

11 мая глава государства в очередном обращении к нации объявил о завершении периода нерабочих дней в России, отметив, что действия по ослаблению ограничительных мер должны принимать главы регионов исходя из эпидемиологической обстановки. Тогда же он предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. В него, в частности, вошло предложение вернуть самозанятым налоги, уплаченные в 2019 году, и предоставить зарплатные кредиты предприятиям из пострадавших отраслей. Также пакет предполагает, что все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП, а также предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года будут списаны.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Максим Решетников, экономика, коронавирус
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