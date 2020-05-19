Решетников заявил о скорой подготовке плана по восстановлению экономики

Ранее 19 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что план восстановления экономики состоит из трех этапов. По информации агентства, первый из них (стадия адаптации) намечен на конец второго квартала — третий квартал 2020 года. Цель этого этапа — стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях и не допустить распространения рецессии на новые отрасли.
Второй этап (стадия восстановления) рассчитан на четвертый квартал 2020 года — второй квартал 2021 года, он направлен на восстановление роста экономики и дохода граждан. Третий этап, который назван стадией активного роста, рассчитан на третий и четвертый кварталы 2021 года. По данным агентства, он предполагает обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Именно в этот период запланировано полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований, пишет «Интерфакс».
Реализовать план, по информации агентства, предполагается до конца 2021 года. Он предусматривает снижение безработицы до уровня не более 5%, устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении и рост реальных доходов населения.
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов представить общенациональный план по восстановлению и росту экономики до 1 июня.
11 мая глава государства в очередном обращении к нации объявил о завершении периода нерабочих дней в России, отметив, что действия по ослаблению ограничительных мер должны принимать главы регионов исходя из эпидемиологической обстановки. Тогда же он предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. В него, в частности, вошло предложение вернуть самозанятым налоги, уплаченные в 2019 году, и предоставить зарплатные кредиты предприятиям из пострадавших отраслей. Также пакет предполагает, что все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП, а также предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года будут списаны.