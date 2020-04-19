Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

Количественное смягчение (QE) в России вряд ли целесообразно, считает глава ВТБ Андрей Костин. Но ЦБ мог бы предоставлять банкам дешевую ликвидность ради оказания поддержки гражданам и бизнесу, предположил Костин в интервью РБК

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — заявил Костин в интервью РБК.

«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.

Читайте полную версию интервью с главой ВТБ Андреем Костиным в понедельник, 20 апреля, на сайте РБК.

Подобные механизмы ЦБ уже задействовал. В конце марта Центробанк объявил, что предоставит 150 млрд руб. банкам по ставке ниже рыночной (4%), чтобы они кредитовали предприятия малого и среднего бизнеса для «бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате». Кроме того, ЦБ пообещал влить в системно значимые банки до 3,5 трлн руб. дополнительной ликвидности через безотзывные кредитные линии, плата за пользование ими была снижена с 0,5 до 0,15%.