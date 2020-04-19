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Антикризисные меры ,  
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Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

Количественное смягчение (QE) в России вряд ли целесообразно, считает глава ВТБ Андрей Костин. Но ЦБ мог бы предоставлять банкам дешевую ликвидность ради оказания поддержки гражданам и бизнесу, предположил Костин в интервью РБК
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — заявил Костин в интервью РБК.

«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.

Читайте полную версию интервью с главой ВТБ Андреем Костиным в понедельник, 20 апреля, на сайте РБК.

Подобные механизмы ЦБ уже задействовал. В конце марта Центробанк объявил, что предоставит 150 млрд руб. банкам по ставке ниже рыночной (4%), чтобы они кредитовали предприятия малого и среднего бизнеса для «бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате». Кроме того, ЦБ пообещал влить в системно значимые банки до 3,5 трлн руб. дополнительной ликвидности через безотзывные кредитные линии, плата за пользование ими была снижена с 0,5 до 0,15%.

Дешевые деньги без QE

Вместе с тем Костин не считает, что в российских реалиях целесообразно прибегать к нестандартным методам стимулирования, таким как количественное смягчение (quantitative easing, QE; предполагает выкуп Центробанком облигаций правительства на вторичном рынке и, соответственно, увеличение денежной эмиссии). «Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе, — у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах», — объяснил он.

На прошлой неделе группа экономистов, включая Сергея Гуриева, Константина Сонина, Владислава Иноземцева, призвала ЦБ применить количественное смягчение в России, напечатав ликвидности на несколько триллионов рублей. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя эти предложения, заявила, что нынешних инструментов денежно-кредитной политики регулятору хватает. «Покупка бумаг на рынке ценных бумаг и гособлигаций — это не стандартные меры. Обычно ее применяют страны, которые уже исчерпали возможности применения стандартных мер, у которых ставки около нуля или даже в отрицательной зоне», — отметила глава ЦБ.

В марте—апреле центробанки нескольких развивающихся экономик (Индонезия, ЮАР, Чехия, Польша, Филиппины и др.) запустили в своих странах меры количественного смягчения (покупку государственных, ипотечных и других облигаций), даже не опуская при этом ключевые ставки до нижнего предела.

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Петр Канаев, Ирина Парфентьева
Теги: ВТБ, Андрей Костин, ЦБ, количественное смягчение, кризис
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