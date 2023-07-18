Минздрав подготовил проект приказа об учете препаратов для абортов

Ведомство собирается до конца года ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, они будут подлежать специальному учету. Сейчас эти препараты продаются по рецепту

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Минздрав подготовил проект приказа о контроле за оборотом препаратов для абортов, сообщил министр Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

«Предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление по этом направлению. Проект приказа разработан, мы рассылали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, они дали нам свои комментарии. Мы на этой неделе свод завершим, вывесим уже для оценки регулирующего воздействия», — сказала Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

Накануне глава Минздрава по итогам заседания президиума фракции партии «Единой России» сообщил о планах до конца года ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, они будут подлежать учету.

Медикаментозное прерывание беременности проводится на сроках до шести-семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца и провоцируют выкидыш. Такой аборт не советуют проводить самостоятельно и рекомендуют обращаться за консультацией к гинекологам. Препараты подобного рода, как правило, в аптеках отпускают по рецепту.

В январе глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на круглом столе в Госдуме предложил разрешить аборты только с согласия мужа. «Необходимо, чтобы оно [прерывание беременности] проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека», — считает представитель Русской православной церкви.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что говорить о запрета на аборты преждевременно, пока семьи не получат достаточной материальной поддержки и не будут уверены, что смогут обеспечить ребенку достойное будущее.