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Bloomberg сообщил, что США наняли другие танкеры из-за российской нефти

Bloomberg: США арендовали супертанкеры, так как средние суда перевозят российскую нефть
США используют для транспортировки нефти в Европу крупные суда, так как средние танкеры забронированы для перевозки российской нефти. По данным аналитиков, использование супертанкеров обходится дешевле
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Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

США приходится использовать для транспортировки нефти в Европу супертанкеры, так как суда, перевозящие меньшие объемы, забронированы под российские энергоресурсы, пишет Bloomberg.

Классификация танкеров по объемам перевозимой нефти:

  • самые крупные — VLCC и ULCC (Very/Ultra Large Crude Carriers — очень/ультра крупные перевозчики сырой нефти) — 150–500 тыс. т;
  • средние — Aframax, Suezmax, Panamax (названия двух последних связаны с Суэцким и Панамским каналом, в которых они могут проходить с полной загрузкой) — 50–150 тыс. т;
  • небольшие — Handysize, Handymax — до 50 тыс. т

По данным Bloomberg, из США в Европу следуют 11 VLCC (каждый перевозит около 2 млн барр. нефти) и 16 Suezmax (около 1 млн барр.). Эти суда сейчас перевозят между США и Европой около 60% сырой нефти, хотя в 2022 году перевозили 37%. При этом в Европе всего несколько портов могут обслуживать супертанкеры, указывает агентство.

Суда с меньшим тоннажем (например, Aframax — 700 тыс. барр.) сейчас в дефиците, отмечает Bloomberg. Их трейдеры бронируют для перевозки российской нефти в Азию — Китай и Индию.

По подсчетам аналитиков Kpler, собирающей данные по товарным рынкам, на данный момент выгоднее нанимать для перевозки именно крупные суда ($2,7 за перевозку барреля). В случае с Aframax цена — $8,5 за баррель.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа. По ее словам, в этом ему помогли «хорошие друзья», такие как США и Норвегия, уточнила глава Еврокомиссии.

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Россия, в свою очередь, переориентировалась на азиатский рынок в связи со снижением поставок в Европу, в частности, из-за введенного со стороны ЕС эмбарго на морские поставки нефти. Китай, например, в 2022 году импортировал из России на 8,3% сырой нефти больше, чем годом ранее (86,25 млн т общей таможенной стоимостью около $58,4 млрд), подсчитал РБК исходя из данных Главного таможенного управления КНР.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
танкеры нефть США российская нефть
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