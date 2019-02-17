ФРГ предупредила о прекращении выдачи своих граждан Британии после Brexit

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,30 -0,35 EUR Бирж. 74,92 -0,35 Brent 65,54 2,76% USD Нал. 66,95 65,59 EUR Нал. 75,79 74,37 USD ЦБ 66,70 0,16 EUR ЦБ 75,25 0,20 EUR/USD 1,1297 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 763,60 29,30 IMOEX 2 490,16 1,19% RTSI 1 177,50 1,83% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 66,7 (+0,16) Quote, 15 фев, 13:39
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 75,25 (+0,2) Quote, 15 фев, 13:39
Глава «Техмаша» анонсировал разработку «умных взрывателей» для РСЗО Политика, 04:49 Британия заявила об усилении позиций в Арктике для защиты НАТО от России Политика, 04:46 Российские инженеры разработают космическую яхту для туристов Общество, 04:30 Десятки тысяч цыплят сгорели при пожаре на птицеферме в Японии Общество, 03:53 СМИ сообщили об отказе от SSJ100 его единственного эксплуатанта в Европе Бизнес, 03:42 В Минбороны подсчитали количество служивших в Сирии военных полицейских Общество, 03:24 СМИ сообщили о предстоящем визите Трампа в Японию Политика, 02:52 Синоптики предупредили москвичей о 10-градусных морозах Общество, 02:38 Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность из-за героизации Бандеры Политика, 02:30 PDVSA назвала «фейком» информацию о заморозке ее счетов в Газпромбанке Бизнес, 01:53 Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС Политика, 01:40 Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела Общество, 01:08 В США назвали условие прекращения поддержки оппозиции в Сирии Политика, 01:05 Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике Общество, 00:32
Brexit ,  
0 
ФРГ предупредила о прекращении выдачи своих граждан Британии после Brexit
Согласно Конституции Германии, в республике установлены строгие ограничения на экстрадицию граждан. Чтобы соответствовать законодательству, после Brexit запросы Лондона на арест или выдачу немцев Берлин будет отклонять
Фото: Matthias Schrader / AP

Сразу же после Brexit Германия прекратит экстрадицию в Великобританию своих граждан. Об этом со ссылкой на официальное уведомление, переданное на прошлой неделе Берлином Еврокомиссии сообщает газета Financial Times (FT). Подобную позицию ФРГ, по информации издания, сохранит даже в случае, если из ЕС Великобритания выйдет, заключив соглашение с Брюсселем.

Согласно Конституции, Германия имеет строгие ограничения на выдачу своих граждан, поясняет газета. Исключения допускаются только при запросах из других стран ЕС, которые предполагают европейский ордер на арест или делаются через международный суд. Это означает, что после Brexit Берлин будет отклонять любые запросы на выдачу или арест немецких граждан из Великобритании, даже если после начала процесса выхода страны из Евросоюза в силу вступит 21-месячный переходный период (его предполагает соглашение с Брюсселем), пишет FT.

В течение этого времени Великобритания будет полностью применять законодательство ЕС и оставаться под юрисдикцией Европейского суда. В дальнейшем переходный период может быть продлен до конца 2022 года. Подобный плавный переход является неотъемлемой частью сделки британского премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем.

Политика
СМИ узнали о тайном обсуждении отсрочки Brexit в британском правительстве

Неназванный чиновник ЕС, знакомый с ситуацией, в беседе с FT сообщил, что предупреждение Германии о прекращении выдачи своих граждан Великобритании после Brexit не стало неожиданностью. Это, по его словам, было предусмотрено в договоре о выходе Великобритании из объединения. Однако подобное уведомление, как считает собеседник издания, стало «знамением» грядущих переговоров Лондона и Брюсселя о продолжении сотрудничества в области правоохранительных органов.

Всего с 2010 года Великобритания, как уточняет Financial Times, направила запросы о выдаче почти 1,8 тыс. подозреваемых (на всех них имелся европейский ордер на арест). Среди них, по информации газеты, были 15 граждан Германии, которых британские сотрудники правопорядка разыскивали по таким преступлениям, как педофилия, отмывание денег, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Из Евросоюза Британия должна выйти 29 марта.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Brexit, Германия, Великобритания, экстрадиция
Материалы по теме
Парламент Великобритании отказался поддержать стратегию Мэй по Brexit
Политика
Премьер Нидерландов заявил о выгоде для его страны от «жесткого» Brexit
Политика
Туск предположил наличие «особого места в аду» для инициаторов Brexit
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter