ФРГ предупредила о прекращении выдачи своих граждан Британии после Brexit

Согласно Конституции Германии, в республике установлены строгие ограничения на экстрадицию граждан. Чтобы соответствовать законодательству, после Brexit запросы Лондона на арест или выдачу немцев Берлин будет отклонять

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Сразу же после Brexit Германия прекратит экстрадицию в Великобританию своих граждан. Об этом со ссылкой на официальное уведомление, переданное на прошлой неделе Берлином Еврокомиссии сообщает газета Financial Times (FT). Подобную позицию ФРГ, по информации издания, сохранит даже в случае, если из ЕС Великобритания выйдет, заключив соглашение с Брюсселем.

Согласно Конституции, Германия имеет строгие ограничения на выдачу своих граждан, поясняет газета. Исключения допускаются только при запросах из других стран ЕС, которые предполагают европейский ордер на арест или делаются через международный суд. Это означает, что после Brexit Берлин будет отклонять любые запросы на выдачу или арест немецких граждан из Великобритании, даже если после начала процесса выхода страны из Евросоюза в силу вступит 21-месячный переходный период (его предполагает соглашение с Брюсселем), пишет FT.

В течение этого времени Великобритания будет полностью применять законодательство ЕС и оставаться под юрисдикцией Европейского суда. В дальнейшем переходный период может быть продлен до конца 2022 года. Подобный плавный переход является неотъемлемой частью сделки британского премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем.

Неназванный чиновник ЕС, знакомый с ситуацией, в беседе с FT сообщил, что предупреждение Германии о прекращении выдачи своих граждан Великобритании после Brexit не стало неожиданностью. Это, по его словам, было предусмотрено в договоре о выходе Великобритании из объединения. Однако подобное уведомление, как считает собеседник издания, стало «знамением» грядущих переговоров Лондона и Брюсселя о продолжении сотрудничества в области правоохранительных органов.