Китай раскрыл количество нефти и угля, закупленное у России в октябре

Снижение объемов импорта угля из России может быть вызвано логистическими трудностями, пишет Reuters. В денежном выражении поставки увеличились, что означает рост цены на российский уголь для Китая

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия увеличила поставки нефти и сократила экспорт угля в Китай, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Так, поставки сырой нефти из России в Китай в октябре выросли до 7,715 млн т (на 3,4% к сентябрю 2022-го и на 16,2% к октябрю прошлого года). В сентябре 2022 года импорт нефти в Китай из России составлял 7,462 млн т, в октябре 2021-го — 6,641 млн т.

Три месяца подряд Саудовская Аравия опережает Россию по поставкам нефти в Китай: в октябре 2022 года Китай ввез 7,93 млн т саудовской нефти.

В октябре Китай закупал у России нефть со скидкой 12,7% к цене нефти из Саудовской Аравии (годом ранее российская и саудовская нефть продавалась в КНР примерно по одной цене).

В то же время импорт российского угля (каменного и бурого) в Китай продолжил сокращение: минус 7,6% к сентябрю 2022-го — до 6,43 млн т (в сентябре было 6,95 млн т, в августе — 8,54 млн т). В октябре прошлого года было 5,09 млн т.

Reuters связывает сокращение поставок российского угля в Китай в том числе с трудностями в логистике. Ограниченные возможности транспортной инфраструктуры России, последовавшие за всплеском экспорта на восток, замедлили поставки угля в КНР. Несколько китайских трейдеров заявили, что все грузы, запланированные к погрузке в 2022 году, были полностью забронированы, а загруженность железных дорог не позволила провести дополнительные отгрузки, пишет агентство.

Из таможенной статистики Китая следует, что дисконты на российский уголь сократились или сошли на нет: в денежном выражении импорт угля из России в Китай даже вырос на 2,5% к сентябрю — до $1,074 млрд (в сентябре — $1,049 млрд). То есть цена на единицу поставленного угля, как показывает данные, выросла почти на 11% по сравнению с предыдущим месяцем.

В рамках санкций в ответ на спецоперацию России на Украине Евросоюз запретил импорт российского угля. По данным Минэнерго, в 2021 году экспорт российского угля в страны ЕС составил 48,75 млн т, или 2,6% от общих поставок за рубеж.

На фоне европейских ограничительных мер поставки российского угля в Китай в августе достигли максимума за пять лет, следовало из данных таможенной статистики КНР (ведется с 2017 года). Так, ввоз угля вырос на 57% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — до 8,542 млн т. При этом в сентябре импорт и угля, и нефти в Китай снизился.

80–90% российского угля сейчас идет в Китай. Такую оценку в сентябре приводила глава совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева в интервью РБК. Главной сложностью для расширения экспорта в этом направлении она называла логистические возможности, в том числе ограниченные мощности железных дорог.