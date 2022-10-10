Новак рассказал о способах переориентировать 25 млн т угля из ЕС в Азию

Александр Новак считает, что Россия может перенаправить 25 млн т угля из Европы в Азию, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна. На фоне спецоперации на Украине западные страны стали отказываться от российского угля

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Правительство рассматривает возможность переориентировать поставки 25 млн т российского угля из Европы в Азию из-за западных санкций. Об этом говорится в статье вице-премьера Александра Новака в октябрьском номере журнала «Энергетическая политика», копия которого есть у РБК.

«Рассматривает возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов, — пишет Новак. — Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн т, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна».

По итогам 2021 года добыча угля в России составила 439,5 млн т, из них на экспорт было направлено 223,4 млн т, что стало рекордом. На фоне продолжающейся спецоперации на Украине российская угольная отрасль наравне с другими отраслями экономики столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны недружественных стран, напоминает Новак. Это касается как эмбарго на импорт российского угля, так и экспорта технологий для угольной промышленности. С февраля 2022 года от импорта российского угля отказались США, с апреля — Австралия, с августа — страны ЕС. Великобритания планирует прекратить закупки до конца года.

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. По данным российского Минэнерго, экспорт угля из России в страны Евросоюза в 2021 году составил 48,75 млн т (22,6% от общего экспорта). Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т — на коксующийся, необходимый для производства стали. По оценке BCS Global Markets, до начала военной спецоперации на Украине Россия обеспечивала 70% потребностей Евросоюза в энергетическом угле.



«Но несмотря на внешнее давление, отрасль демонстрирует высокую степень устойчивости», — утверждает Новак. За первые семь месяцев 2022 года уровень добычи снизился на 0,9%, а экспорт — на 8,6%. Однако падение экспорта было в «значительной степени» компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, который с начала года вырос на 6,8%, достигнув 99,5 млн т. Это произошло за счет увеличения потребления электроэнергетикой (рост на 14,4%) ввиду маловодности сибирских рек в этом году.

По словам вице-премьера, для того чтобы сохранить дальнейшее устойчивое развитие угольной отрасли, необходимо в ускоренном порядке решить ряд стратегических задач, включая новые маршруты поставок угля за рубеж. При этом постепенная переориентация поставок на восток идет уже больше десяти лет, указывает он. Так, в 2010 году экспорт угля в атлантическом направлении составил 82,3 млн т, а в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 34,2 млн т. В прошлом году поставки выросли до 98,2 млн и 125,2 млн т соответственно. Крупнейшими импортерами стали Китай (53,6 млн т), Япония (21,9 млн т) и Южная Корея (21,4 млн т). «В сложившихся условиях этот процесс будет принимать формы ускоренной диверсификации», — заключает Новак.

В связи с этим Новак будет работать совместно с Минтрансом над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также над сокращением себестоимости и сроков транспортировки.