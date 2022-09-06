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Глава «Колмара» заявила об отказе Японии и Южной Кореи от угля из России

Основным рынком сбыта угля сейчас является Китай, большие перспективы есть в Индии, однако главной проблемой остаются ограниченные логистические возможности, заявила глава «Колмара» Анна Цивилев
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

Япония и Южная Корея отказались от закупок угля из России, однако для российских компаний открываются большие возможности для поставок в Индию, поскольку Австралия и Индонезия переориентировалась на европейские рынки, заявила в интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФ-2022 председатель совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева.

«Конечно, сейчас все российские угольные компании (...) ориентированы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми мы сотрудничаем уже длительное время. Но могу сказать, к сожалению, что наши постоянные партнеры, такие как Япония, Южная Корея, с которыми у нас были выстроены долгосрочные отношения, стабильные отношения, в настоящее время отказались от закупки российского угля», — сказал она.

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Фото:Daniel Berehulak / Getty Images

Основными рынками сбыта угля Цивилива назвала Китай, Индию и Малайзию. В связи с тем, что Австралия и Индонезия сейчас ориентируются на освободившиеся рынки Европы, для России появляются большие возможности для поставок в Индию, указала глава «Колмара».

«Это [Индия] огромный потребитель угля. Они сейчас ставят у себя задачи к 2035 году достигнуть производства стали в 300 млн тонн в год, и для нас, конечно же, для металлургических углей, это огромная ниша и огромные перспективы», — отметила она.

По словам Цивилевой, 80-90% российского угля сейчас идет в Китай, это представляет собой риски и необходима диверсификация. Она указала, что Китай пользуется ситуацией, поскольку цены на российский уголь демпингуются до 30-40% из-за того, что его больше некуда поставить.

Основной проблемой для расширения поставок Цивилева назвала логистические возможности, в том числе ограниченные мощности железных дорог. «Мы очень надеемся, что, несмотря на то, что графики реконструкции сейчас смещаются вправо, восточный полигон будет строиться и развиваться», — отметила она.

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«Колмар» — российская компания, основанная в 2003 году. Основное направление деятельности — освоение запасов каменно-угольных месторождений Южной Якутии. Компания оценивает свои балансовые запасы в 1 млрд тонн угля. «Колмару» принадлежат горно-обогатительные комбинаты (ГОК) «Инаглинский» и «Денисовский». По итогам 2021 года добыча коксующегося угля составила 12 млн тонн, следует из данных компании.

Евросоюз запретил импорт и транзит российского угля в рамках пятого пакета санкций из-за спецоперации на Украине. Решение было принято в апреле, оно вступило в силу с 10 августа. Западные санкции также коснулись страхования судов с российским углем по всему миру, что привело к проблемам с экспортом у отечественных производителей, говорили в Минэнерго. Негативный сценарий прогноза министерства предполагает падение добычи угля в 2022 году на 17%, а экспорта — на 30%.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Элина Тихонова
уголь добыча экспорт Колмар ВЭФ Восточный экономический форум
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