Москва раскрыла бюджет на безопасность в 2024 году

Расходы Москвы на программу «Безопасный город», куда входят охрана порядка, защита от катастроф и мобилизационная подготовка экономики, в 2024 году по плану составят ₽106 млрд. Прошлогодний план составлял ₽49 млрд, но уже превышен

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Московские власти в городском бюджете на 2024–2026 годы планируют более чем вдвое увеличить расходы по госпрограмме «Безопасный город» по сравнению с суммой, которая планировалась на 2024 год предыдущим бюджетом. Это следует из материалов к проекту бюджета Москвы, которые изучил РБК.

Финансирование государственной программы «Безопасный город» предусмотрено в 2024 году в объеме 106,2 млрд руб. На 2025 и 2026 годы запланировано 98,2 млрд и 100,5 млрд руб. соответственно.

В прошлогоднем бюджете столицы (.pdf) на 2024 год на финансирование мероприятий в рамках «Безопасного города» было заложено 48,7 млрд руб., а на текущий год выделялось 50,8 млрд руб. Однако уже по ходу исполнения бюджета 2023 года траты на «Безопасный город» резко увеличились: по состоянию на 18 октября план по расходам в рамках программы составляет 193 млрд руб., из которых исполнены уже 152 млрд руб. (данные департамента финансов с портала «Открытый бюджет Москвы»).

«В 2024 году предусмотрено существенное увеличение расходов по государственной программе «Безопасный город». Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение безопасности жителей, охрану и антитеррористическую защищенность городских объектов, приобретение техники и имущества для пожарных частей, укрепление материально-технической базы органов, обеспечивающих безопасность на территории города», — подтвердили РБК в правительстве Москвы в ответе на запрос.

«Объемы ассигнований предусматриваются в соответствии с планами реализации мероприятий государственных программ, с учетом завершения выполнения ряда мероприятий в 2023 году», — добавили там.

Какие расходы входят в «Безопасный город»

Госпрограмма «Безопасный город» включает в себя несколько подпрограмм:

«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» — на 2024 год запланировано около 72,7 млрд руб. В бюджете 2023 года финансирование подпрограммы предполагалось в объеме около 26 млрд руб., но потрачено уже 93,6 млрд руб. при плане 113,7 млрд руб. (по состоянию на 18 октября).

Сюда входит участие города в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, обеспечение общественного порядка с привлечением народных дружинников, укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, охрана и антитеррористическая защищенность городских объектов.

В 2023 году Москва столкнулась с атаками дронов. В конце августа мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва уже «многое сделала» для защиты от беспилотников, в частности были построены новые объекты ПВО. «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — добавил мэр. Кроме того, он рассказал, что завершилось строительство специального аэропорта в Орле для перехватчиков дронов, летящих в направлении Москвы.

Именно дофинансирование этой подпрограммы начиная с 2022 года является основной причиной увеличения фактических годовых расходов на «Безопасный город» по сравнению с законом о бюджете. Так, в 2022 году расходы по подпрограмме составили 71,6 млрд руб. против изначально заложенных 22,8 млрд руб. Для сравнения: в 2021 году на обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений потратили около 23 млрд руб. Основная доля дополнительных ассигнований в течение года приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, связанным с охраной порядка и общественной безопасностью. Например, в декабре 2022 года правительство Москвы распорядилось выделить субсидии юридическому лицу в рамках реализации программы «Безопасный город», получатель этих субсидий не раскрывался. Как следует из обновленной Адресной инвестиционной программы Москвы, в рамках программы «Безопасный город» в 2024, 2025 и 2026 годах будет выделено по 9 млрд руб. в год на строительство административных зданий в рамках развития материально-технической базы столичного военного комиссариата. Для работ будет привлечена автономная некоммерческая организация «Развитие городских технологий», которая занимается капремонтом московских поликлиник, благоустройством территорий, модернизацией парков и т.д.

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» — 28,7 млрд руб. на 2024 год (23,5 млрд руб. предусматривалось в законе о бюджете 2023 года).

Финансирование, в частности, предусмотрено на работу подведомственных городу учреждений: Московской городской поисково-спасательной службы, Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра, а также на «развитие гражданской обороны города», работу систем связи и оповещения, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских средств.

«Мобилизационная подготовка экономики» — 2,9 млрд руб. в 2024 году (0,4 млрд руб. в бюджете 2023 года; текущий план на 2023 год — 43,4 млрд руб.).

Эти средства, как сказано в пояснительной записке, планируется направить на «повышение готовности объектов мобилизационного назначения», доведение до установленных норм запасов материально-технических средств и медикаментов на этих объектах, создание условий для их хранения и своевременного освежения, а также на создание страхового фонда документации.

Страховой фонд документации — это упорядоченный массив страховых копий документов, изготовленных по микрографической и/или цифровой технологии в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации «Единый российский страховой фонд документации» и хранящихся в помещениях, обеспечивающих их долговременную сохранность, пояснили РБК в правительстве Москвы. В столице он «создается на объекты повышенного риска, объекты систем жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием».

Подпрограмма «Мобилизационная подготовка экономики» входила в состав «Безопасного города» еще в первые годы реализации программы, с 2012 года. Согласно федеральному закону № 31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации», речь идет о мероприятиях, проводимых в мирное время, для того чтобы заблаговременно подготовить экономику страны, регионов и муниципальных образований, а также органы власти «к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время».

«Внедрение цифровых технологий для обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений» — около 1,97 млрд руб. (0,8 млрд руб. в бюджете 2023 года).

Расходы предусмотрены на модернизацию информационных ресурсов, закупку технических средств и вычислительной техники.

Что такое «Безопасный город» Программа «Безопасный город» была учреждена в сентябре 2011 года, ее непосредственная реализация началась с 2012 года. За время существования программы формулировки ее целей менялись: сейчас под ними понимаются защита личности, общества и государства; профилактика правонарушений; снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и города от угроз природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на воде; повышение готовности органов власти по вопросам мобилизационной подготовки экономики. Так, в рамках «Безопасного города» в Москве была создана обширная система видеонаблюдения. Сейчас в столице установлено более 225 тыс. камер, из них почти 7 тыс. — в местах массового скопления граждан. С 2017 года в Москве заработали камеры с функцией распознавания лиц. По данным на сайте департамента информационных технологий Москвы, система городского видеонаблюдения используется при раскрытии 70% преступлений. Камеры и систему распознавания лиц также использовали, например, для контроля соблюдения режима самоизоляции весной 2020 года во время пандемии коронавируса и для вычисления реального места жительства призывников.

Расходы по оборонному разделу

Расходы столицы на мобилизационную подготовку экономики не ограничиваются ассигнованиями по госпрограмме «Безопасный город», следует из пояснительной записки к проекту бюджета. В разрезе по функциональным разделам бюджетной классификации ассигнования на мобилизационную подготовку экономики входят в раздел «Национальная оборона» и составят в 2024 году 15,6 млрд руб.

При этом в текущем году общие расходы Москвы на мобилизационную подготовку экономики уже значительно выше. Согласно оперативным данным «Электронного бюджета», план по расходам бюджета Москвы в 2023 году по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» раздела «Национальная оборона» составляет 41,8 млрд руб., а фактически исполнено по состоянию на 16 октября 37 млрд руб. («Открытый бюджет» Москвы не предоставляет оперативные данные по разделам функциональной классификации).

Общие расходы московского бюджета на 2024 год запланированы в объеме 4,79 трлн руб., доходы — 4,29 трлн руб. Дефицит бюджета составит 500,3 млрд руб.