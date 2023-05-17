Собянин назвал Москву лидером по уровню безопасности дорожного движения

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Развитие системы фотовидеофиксации позволило столице достигнуть самого высокого среди российских регионов уровня безопасности дорожного движения, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В столице эти технологии выявления и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) используются с 2012 года.

Глава города уточнил, что в систему входят 3,8 тыс. комплексов, включая стационарные, передвижные и мобильные камеры. Благодаря комплексам снижается количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД, а также число угонов. Кроме того, они помогают сохранить жизни граждан.

«Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения снизилось в три раза, а угонять автомобили стали почти в 14 раз меньше», — подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, камеры работают в непрерывном режиме. Они способны распознавать более 70 млн проездов транспортных средств за сутки. Градоначальник добавил, что с 2018 года недобросовестных водителей помогают выявить нейросети. Эта система способна обрабатывать все изображения, на которые фиксируются признаки нарушений, однако итоговое решение о штрафе принимают специалисты.

Собянин отметил, что установка камер производится в первую очередь в местах с наибольшим количеством аварий. «С 2015 года комплексы установили в 531 точке концентрации ДТП, — уточнил мэр Москвы. — В результате в 87% мест аварии перестали происходить».