Российские инвесторы предпочли золоту криптовалюты

Золото заняло в России шестое место по популярности среди розничных инвесторов, проиграв не только депозитам и недвижимости, но и криптовалютам, выяснил Всемирный совет по золоту (WGC). Виной тому боязнь подделок и НДС на слитки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Менее пятой части розничных инвесторов в России владеют золотом — в этот актив вложились лишь 16% отечественных розничных инвесторов, следует из поступившего в РБК исследования Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), с которым ознакомился РБК. Хотя россияне отмечают надежность драгоценного металла, он проигрывает по популярности даже такому относительно новому инструменту, как криптовалюты.

Почему золото непопулярно

В России инвестирование в золото «носит скорее экспериментальный характер», констатировали авторы исследования. Топ-5 самых распространенных инвестпродуктов в России: сберегательные счета, иностранная валюта (78% респондентов хранят сбережения в долларах, а 56% — в евро), недвижимость, страхование жизни и криптовалюты. Золото оказалось на шестом месте.

В основе исследования — опрос агентства Hall & Partners по заказу WGC. В онлайн-интервью участвовали 2023 жителя городов по всей России: все опрошенные — действующие инвесторы, которые инвестировали хотя бы один раз за последние 12 месяцев, предшествующих опросу. Те, кто только пополнял сберегательный счет или инвестировал только в определенный список непрофильных инвестиционных продуктов, в опросе не учитывались. Опрос для исследования проводился в 2019 году, но его результаты публикуются только сейчас.

Хотя российские инвесторы открыты к инвестициям в золото, их разочаровывают низкая доступность актива и взимаемый с него налог на добавленную стоимость. На этом фоне растет популярность более доступных криптовалют, хотя им приписывают более высокий уровень риска, отмечают авторы доклада.