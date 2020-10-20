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Российские инвесторы предпочли золоту криптовалюты

Золото заняло в России шестое место по популярности среди розничных инвесторов, проиграв не только депозитам и недвижимости, но и криптовалютам, выяснил Всемирный совет по золоту (WGC). Виной тому боязнь подделок и НДС на слитки
Золото GOLD $1 907,7 +0,29%
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Менее пятой части розничных инвесторов в России владеют золотом — в этот актив вложились лишь 16% отечественных розничных инвесторов, следует из поступившего в РБК исследования Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), с которым ознакомился РБК. Хотя россияне отмечают надежность драгоценного металла, он проигрывает по популярности даже такому относительно новому инструменту, как криптовалюты.

Почему золото непопулярно

В России инвестирование в золото «носит скорее экспериментальный характер», констатировали авторы исследования. Топ-5 самых распространенных инвестпродуктов в России: сберегательные счета, иностранная валюта (78% респондентов хранят сбережения в долларах, а 56% — в евро), недвижимость, страхование жизни и криптовалюты. Золото оказалось на шестом месте.

В основе исследования — опрос агентства Hall & Partners по заказу WGC. В онлайн-интервью участвовали 2023 жителя городов по всей России: все опрошенные — действующие инвесторы, которые инвестировали хотя бы один раз за последние 12 месяцев, предшествующих опросу. Те, кто только пополнял сберегательный счет или инвестировал только в определенный список непрофильных инвестиционных продуктов, в опросе не учитывались. Опрос для исследования проводился в 2019 году, но его результаты публикуются только сейчас.

Хотя российские инвесторы открыты к инвестициям в золото, их разочаровывают низкая доступность актива и взимаемый с него налог на добавленную стоимость. На этом фоне растет популярность более доступных криптовалют, хотя им приписывают более высокий уровень риска, отмечают авторы доклада.

Российские банки увеличили запасы золота до нового исторического рекорда
Финансы
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Четверть всех российских инвестиций приобретается онлайн, и в интернете преобладают инвестиции в криптовалюты, отмечают эксперты.

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Инвестиционное золото — это металл 999,9 пробы, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Крупнейший покупатель инвестиционного золота — Центральный банк, который приобретает металл для пополнения резервов. С 1 апреля Банк России приостановил покупки золота в резервы, после чего экспорт золота из России резко увеличился.

Преимущества и барьеры

Золото считается безопасным и надежным активом: 75% опрошенных в России инвесторов ответили, что золото никогда не потеряет своей ценности, две трети (68%) воспринимают его как защиту от инфляции и колебаний валютных курсов, и более половины (52%) доверяют этому металлу больше, чем валютам других стран (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

  • Лишь 16% респондентов заявили, что владеют золотом. Наибольший интерес к нему проявляют инвесторы в возрасте 25–34 лет: 17% из них сообщили, что инвестировали в золото в течение последних 12 месяцев, а 27% сказали, что обязательно инвестируют в золото в будущем.

  • 79% розничных инвесторов рассматривают инвестирование в золото в будущем.

  • 57% опрошенных допускают такую возможность, хотя не инвестировали в золото никогда раньше.

В числе основных барьеров для инвестиций в золото респонденты указали нехватку информации (64%) и риск покупки подделок (23%). В июне в России вступил в силу закон о повышении контроля за оборотом золота. Это повысит прозрачность рынка и унифицирует стандарты анализа и торговли, рассчитывает Всемирный совет по золоту.

Сенаторы предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Финансы
Фото:Adrian Moser / Bloomberg

Главный барьер для роста инвестиций в золото в России — высокий налог на добавленную стоимость (НДС) на золотые слитки. Ставка 20% — самая высокая ставка в мире, прокомментировала директор по госполитике и взаимодействию с центральными банками WGC Татьяна Фиц. Во многих странах инвестиционное золото НДС не облагается. Банки продают слитки физлицам с НДС, а покупают у физлиц без НДС. Поэтому наиболее популярным продуктом остаются монеты, которые не облагаются НДС.

Инициатива об отмене НДС на золотые слитки обсуждается не первый год. В январе правительство не поддержало соответствующий законопроект группы сенаторов. РБК направил запрос в Минфин.

Цены на золото

Стоимость золота на фоне пандемии росла основную часть 2020 года: с $1560 за унцию в январе и более чем до $2000 в начале августа. В последний месяц драгметалл торговался в диапазоне от $1863,6 до $1936. 19 октября стоимость золота составила $1907,7 за унцию.

Альфа-банк прогнозировал, что цены на золото сохранятся в диапазоне $1800–2200 за унцию вплоть до президентских выборов в США 3 ноября. Согласно летнему прогнозу Goldman Sachs, цены на золото за ближайший год вырастут до $2300 за унцию.

Стимулировать рост инвестиций в золото могут экономические проблемы в стране и в мире, считают авторы доклада WGC. По мнению аналитиков, золото — основной защитный актив в периоды политической или экономической неопределенности. На рост стоимости золота влияют стимулирующие меры центробанков, низкие процентные ставки, возможное падение добычи золота по итогам 2020 года из-за карантина, сложная геополитическая ситуация и неопределенность с президентскими выборами в США.

Автор
Ольга Агеева
золото инвестиции криптовалюта сбережения
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