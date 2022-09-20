Российские компании сообщили о задержании фур с грузом из ЕС в Казахстане

Теперь Астана дополнительно требует у водителей разрешительные документы, выданные европейской компании, которая перевозила товары по территории ЕС до перецепки на границе. В профильной ассоциации требование назвали необоснованным

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Казахстане задержали не менее восьми российских фур с товарами из Европы, сообщили «Известиям» в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Ограничения коснулись машин, которые везут товары с границы с ЕС: там автопоезда перецепляют с европейских автомобилей на грузовики российских или белорусских компаний, которые затем отправляются в Казахстан. По данным российского Минтранса, Астана теперь требует у водителей разрешительные документы на грузы, выданные не российскому перевозчику, а той компании, которая везла товары по территории Евросоюза до Белоруссии или России. В АСМАП заявили, что компании при перецепке не передают документы друг другу, а требование Казахстана противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. Минтранс в письме в Мининдустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана указал, что у российских водителей есть казахстанские разрешения. Ведомство призвало коллег в Астане отменить новые нормы и отпустить фуры.

В письме Минтранса отмечается, что с проблемами столкнулись компании «Автотранзит», «СВ-Транс» и «Траско». Из документа следует, что на этих перевозчиков планируют наложить штрафы — по данным АСМАП, их размер составит около €3 тыс. на каждый случай задержания. Часть грузовиков сейчас находится на стоянках для нарушителей, за каждый день хранения на которых тоже надо платить, другие — на таможенных терминалах или на дороге. Представитель АСМАП добавил, что водители не могут никуда уехать, потому что все документы у них изъяли.

В «Траско» «Известиям» уточнили, что в Казахстане задержали два автопоезда компании, а сумма требований составляет около 200 тыс. руб. Компания приостановила перевозки из третьих стран в Казахстан до прояснения обстоятельств. Замгендиректора по транспорту Михаил Пальков назвал требования казахстанской стороны «абсолютно безосновательными», а причины их возникновения — непонятными.

АСМАП рекомендовала российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования ситуации.

В начале апреля ЕС перестал пропускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в России и Белоруссии. Минск ввел ответный запрет. После этого на границе стран Евросоюза и Белоруссии заработал механизм перецепки.

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В мае российские грузовые компании пожаловались на задержания казахстанскими властями грузовиков, которые доставляют в страну из Белоруссии грузы из третьих стран. В июне Казахстан до конца года отменил требование о запрете «перецепки» грузов в отношении российских и белорусских перевозчиков. В МИИР отметили, что и в Казахстане, и в России действуют ограничения по перевозкам из третьих стран, в том числе на практику перецепки, но «в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны» приостановили действия требований о запрете перецепки до 1 января. Астана «в качестве доброй воли» тоже отменила ограничения.