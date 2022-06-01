Казахстан разрешил «перецепку» грузовых фур из России и Белоруссии

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Казахстан до начала следующего года отменил требование о запрете «перецепки» грузов в отношении российских и белорусских перевозчиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

В сообщении говорится, что «в соответствии с мировой практикой» по защите национальных перевозчиков грузов и в Казахстане, и в России действуют ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на практику «перецепки» тягача. За нарушение правила и в России, и в Казахстане установлены штрафы, указывает министерство со ссылкой на соответствующие документы.

Однако, как поясняет ведомство, «в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете «перецепки» до 1 января 2023 года». По этой причине Казахстан «в качестве доброй воли» также отменил приказ о запрете перецепки для автомобилей из России и Белоруссии до начала следующего года.

«В настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и Российской Федерации проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения», — говорится в публикации.

В начале апреля Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских санкций перестал пропускать на территорию своих стран автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии. Речь идет о запрете на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Транзит в Калининградскую область для транспорта, зарегистрированного в России, пока сохраняется.

В конце мая российские грузовые компании начали жаловаться на то, что инспекции транспортного контроля Республики Казахстан задерживают российские и белорусские транспортные средства, осуществляющие перевозки в Казахстан из третьих стран грузов, ранее доставленных в Белоруссию перевозчиками Евросоюза. Об этом сообщала Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). 20 мая 2022 года ассоциация направила письмо в Минтранс России с просьбой об обращении в компетентные органы Казахстана.