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Allergan $153 (+21,62%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Алекперов заявил о разногласиях нефтяников из-за продления сделки с ОПЕК
Сегодня судьба соглашения по сокращению добычи нефти остается неясной, считает глава ЛУКОЙЛа. Разногласия относительно участия России в этой сделке, по его словам, есть даже среди российских нефтяников
Вагит Алекперов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Единой позиции относительно целесообразности участия России в соглашении по сокращению добычи нефти между странами-участницами ОПЕК и другими крупными производителями нефти (ОПЕК+) нет даже среди российских нефтяных компаний. Об этом, выступая с докладом на собрании акционеров ЛУКОЙЛа, заявил глава компании Вагит Алекперов, передает корреспондент РБК.

Сейчас судьба сделки ОПЕК+, по его мнению, остается неясной. «Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении», — сказал Алекперов, отметив, что, таким образом, сохраняются риски ценовой волатильности на нефтяном рынке.

На прошлой неделе падение цены на нефть ниже $40 и до $30 за баррель, если ОПЕК+ не договорится о новом ограничении добычи, допускали российский министр энергетики Александр Новак и первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов.

На данный момент, заметил на собрании акционеров Алекперов, мировое предложение нефти, по информации Международного энергетического агентства (МЭА), уже превышает спрос. В первом квартале 2019 года этот показатель был больше на 0,7 млн барр. в сутки, отметил глава ЛУКОЙЛа.

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«С декабря 2016 года, когда было принято первое соглашение ОПЕК+, США, — пояснил Алекперов, — увеличили добычу нефти на 35%, практически до 12 млн барр. в сутки, выйдя на первое место в мире». В 2020 году американское Минэнерго, напомнил он, прогнозирует дальнейший рост еще примерно на 1,5 млн барр. в сутки.

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Ранее, 4 июня, под вопрос в связи с этим необходимость сокращать добычу нефти в России поставил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Его компания, заверил он, будет выполнять ОПЕК+, однако вместе с этим станет обсуждать с правительством компенсацию соответствующих потерь. «Нам надо защищать долю рынка свою», — отмечал Сечин, заверяя, что если Россия станет сокращать свою добычу, на рынке ее восполнят американские компании.

Кроме того, за корректировку квоты в рамках ОПЕК+ на второе полугодие 2019 года 14 июня выступил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Эти изменения, согласно его инициативе, должны были позволить странам немного увеличить добычу нефти, чтобы сохранить баланс на рынке.

Сделка между странами ОПЕК и другими крупными производителями нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти начала действовать еще в 2017 году. В декабре прошлого года соглашение продлили. Теперь его срок истекает в середине 2019 года. Согласно сделке, страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства должны сократить нефтедобычу в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн барр. в сутки.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгения Маляренко
Теги: ОПЕК
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