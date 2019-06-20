Алекперов заявил о разногласиях нефтяников из-за продления сделки с ОПЕК

Сегодня судьба соглашения по сокращению добычи нефти остается неясной, считает глава ЛУКОЙЛа. Разногласия относительно участия России в этой сделке, по его словам, есть даже среди российских нефтяников

Вагит Алекперов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Единой позиции относительно целесообразности участия России в соглашении по сокращению добычи нефти между странами-участницами ОПЕК и другими крупными производителями нефти (ОПЕК+) нет даже среди российских нефтяных компаний. Об этом, выступая с докладом на собрании акционеров ЛУКОЙЛа, заявил глава компании Вагит Алекперов, передает корреспондент РБК.

Сейчас судьба сделки ОПЕК+, по его мнению, остается неясной. «Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении», — сказал Алекперов, отметив, что, таким образом, сохраняются риски ценовой волатильности на нефтяном рынке.

На прошлой неделе падение цены на нефть ниже $40 и до $30 за баррель, если ОПЕК+ не договорится о новом ограничении добычи, допускали российский министр энергетики Александр Новак и первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов.

На данный момент, заметил на собрании акционеров Алекперов, мировое предложение нефти, по информации Международного энергетического агентства (МЭА), уже превышает спрос. В первом квартале 2019 года этот показатель был больше на 0,7 млн барр. в сутки, отметил глава ЛУКОЙЛа.