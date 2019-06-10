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Евро/Доллар $1,16 (+2,58%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
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Экономика ,  
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Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель
Глава Минфина предупредил, что в случае провала переговоров о новом ограничении добычи цены на нефть могут упасть ниже $40
Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС)

Отказ стран — участников ОПЕК и других нефтедобывающих государств (ОПЕК+) от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти (срок его действия истекает в середине 2019 года) может привести к резкому снижению мировых цен. Об этом предупредил, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК — договорится, не договорится по ограничению добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже $40 и к $30 за баррель», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн барр. в сутки было заключено в декабре прошлого года. Весной 2019 года на фоне обострения противостояния США и Ирана мировые цены на нефть заметно выросли, 25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув на максимуме отметки $75,6. Однако затем нефтяные котировки пошли вниз, причем в отдельные дни размер снижения превышал 3-4% в сутки, а 3 июня цена барреля Brent упала почти на 5%.

Экономика
Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

В понедельник, 10 июня, стоимость барреля Brent колеблется между $63 и $64, что, по словам президента России Владимира Путина, вполне устраивает российские власти.

«Конечно, Саудовской Аравии хочется, чтобы цена на нефть держалась выше, у нас такой необходимости нет из-за большей диверсифицированности российской экономики. <...> У нас и так появляется приличная маржа, если иметь в виду, что бюджет подсчитан из $40 за баррель», — заявил Путин 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно опубликованному в апреле прогнозу Минэкономразвития, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, при этом среднегодовая стоимость барреля российский нефти Ural по итогам 2019 года прогнозируется на уровне $63,4. В 2020 году цена, согласно прогнозу, может опуститься до $59,7, а к 2024 году — до $53,5.

«На горизонте шести лет динамика цен на нефть будет определяться в первую очередь предложением. Плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в таких странах, как США (в совокупности с ликвидацией инфраструктурных ограничений для ее транспортировки), и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией. В то же время перебои с поставками нефти в ряде крупных стран-нефтепроизводителей (в первую очередь в Венесуэле) будут обусловливать нестабильность рынка энергоносителей», — говорится в документе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Антон Силуанов, цены на нефть
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