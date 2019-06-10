Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель

Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель

Глава Минфина предупредил, что в случае провала переговоров о новом ограничении добычи цены на нефть могут упасть ниже $40

Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС)

Отказ стран — участников ОПЕК и других нефтедобывающих государств (ОПЕК+) от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти (срок его действия истекает в середине 2019 года) может привести к резкому снижению мировых цен. Об этом предупредил, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК — договорится, не договорится по ограничению добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже $40 и к $30 за баррель», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн барр. в сутки было заключено в декабре прошлого года. Весной 2019 года на фоне обострения противостояния США и Ирана мировые цены на нефть заметно выросли, 25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув на максимуме отметки $75,6. Однако затем нефтяные котировки пошли вниз, причем в отдельные дни размер снижения превышал 3-4% в сутки, а 3 июня цена барреля Brent упала почти на 5%.

В понедельник, 10 июня, стоимость барреля Brent колеблется между $63 и $64, что, по словам президента России Владимира Путина, вполне устраивает российские власти.