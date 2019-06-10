Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

Российский министр энергетики Александр Новак, комментируя слова первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова о том, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель, если ОПЕК+ не договорится о новом ограничении добычи, заявил, что такой сценарий не исключен. Об этом глава ведомства сообщил журналистам после заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Многое, — отметил министр, — зависит от ситуации на рынке во втором полугодии». Также влияние на цены, полагает Новак, окажет баланс спроса и предложения. Помимо этого, важно, как будут развиваться события, добавил Новак, заметив, что это касается «неопределенностей, торговых войн и санкционного давления».

Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть. Если новые договоренности не будут заключены, стоимость барреля нефти может упасть ниже, до $30, полагает министр.

Срок действующего соглашения ОПЕК+ истекает в середине 2019 года. Оно было заключено в декабре прошлого года. Согласно ему, страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства должны сократить нефтедобычу в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн барр. в сутки.