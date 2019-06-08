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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Силуанов пообещал оценить потребность месторождения «Роснефти» в льготах

Приобское месторождение «Роснефти» станет одним из первых проектов, необходимость в льготах которому рассмотрят профильные министерства, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов журналистам на ПМЭФе.

«В целом принято решение, что нужно идти навстречу предложению «Роснефти». Но вопрос, насколько, какой объем — будем смотреть по тем критериям, которые должны быть определены по оценке эффективности действующих месторождений», — сказал он.

Силуанов добавил, что у властей есть план, утвержденный председателем правительства. Согласно плану Минэнерго, Минприроды и Минфин занимаются оценкой ситуации в нефтяной отрасли и действующих месторождений на предмет необходимости поддержки или, наоборот, пересмотра льгот.

«И в этой связи мы договорились о том, что Приобское месторождение как раз попадет как один из первых проектов, эффективность которых будет проверена по плану, которое правительство приняло», — пояснил он.

Бизнес
Во сколько обойдутся новые льготы для нефтяного месторождения «Роснефти»

О том, что «Роснефть» попросила льготы для Приобского нефтяного месторождения, стало известно в феврале. Речь идет о вычетах из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичных тем, которые компания получила для Самотлорского месторождения в 2017 году. Льготы для этого месторождения составили 350 млрд руб. на десять лет, в «Роснефти» обязались увеличить добычу и в дальнейшем компенсировать выпадающие доходы за счет роста налогов.

В пресс-службе Минфина на запрос РБК об обращении «Роснефти» за льготами для Приобского месторождения заявили, что если к действующим льготам добавить запрашиваемый компанией налоговый вычет на десять лет, сумма выпадающих доходов федерального бюджета составит свыше 460 млрд руб.

Бизнес
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа

Сам Силуанов на ПМЭФе ранее критиковал то, как нефтяные компании пользуются льготами. По его словам, зачастую льготы идут не в российскую, а в иностранную экономику. В качестве примера он привел компанию ЛУКОЙЛ, намеренную вложить $800 млн в проект в Конго. «И если уж мы предоставляем льготы, то, пожалуйста, инвестируйте здесь. Чего вам не хватает?» — сказал он.

Теги: Антон Силуанов, ПМЭФ-2019, «Роснефть»
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