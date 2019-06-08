Силуанов пообещал оценить потребность месторождения «Роснефти» в льготах

Приобское месторождение «Роснефти» станет одним из первых проектов, необходимость в льготах которому рассмотрят профильные министерства, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов журналистам на ПМЭФе.

«В целом принято решение, что нужно идти навстречу предложению «Роснефти». Но вопрос, насколько, какой объем — будем смотреть по тем критериям, которые должны быть определены по оценке эффективности действующих месторождений», — сказал он.

Силуанов добавил, что у властей есть план, утвержденный председателем правительства. Согласно плану Минэнерго, Минприроды и Минфин занимаются оценкой ситуации в нефтяной отрасли и действующих месторождений на предмет необходимости поддержки или, наоборот, пересмотра льгот.

«И в этой связи мы договорились о том, что Приобское месторождение как раз попадет как один из первых проектов, эффективность которых будет проверена по плану, которое правительство приняло», — пояснил он.