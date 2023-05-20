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Финансист предсказал Британии положение беднейшей в Европе

Финансист Гай Хендс: Польша к 2030 году станет богаче Великобритании
Последние полвека у Британии был экономический рост относительно других европейских стран, но после Brexit эта тенденция нарушилась, считает Гай Хендс. Bloomberg подсчитал, что Британия теряет £100 млрд в год из-за разрыва с ЕС
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Польша к 2030 году станет богаче Великобритании, а к 2040 году экономики всех стран европейского континента обгонят королевство, заявил британский финансист, инвестор, основатель и председатель одной из крупнейших частных инвестиционных европейских компаний Terra Firma Capital Partners Гай Хендс, пишет Bloomberg.

«Британия просто становится все беднее и беднее по сравнению с остальной Европой. И это очень печально, потому что у нас было 50 лет, когда Великобритания действительно конкурировала и становилась намного лучше экономически, чем Евросоюз», — сказал финансист.

Первоочередной проблемой для страны он назвал выход из Евросоюза, из-за чего королевству пришлось в одиночку конкурировать с остальными государствами. Доминировать в этих условиях можно при условии верховенства закона и последовательности политических решений, каким место Великобритания считалась прежде, считает он. По мнению Хендса, трудовое законодательство страны нуждается в реформах. Он указал, что владеет бизнесом в Италии и Германии, странах Северной Европы, и британское законодательство — «кошмар».

Хендс добавил, что политические дискуссии в британской элите насчет Brexit вселяют надежду и положительно оценил нынешнего премьера Риши Сунака, который идет на сближение с Евросоюзом. Brexit поддержало меньшая доля британцев, чем когда-то Адольфа Гитлера в Германии, заявил финансист, выразив уверенность, что за отделение от ЕС высказалась лишь треть граждан: «Демократический подход в этом случае является «оскорблением для того, что такое демократия».

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, 51,9% избирателей высказались за Brexit. В ходе опросов британцы тогда пояснили, что желали выхода из Еврозоны для восстановления контроля над границами, из опасений по поводу расширения полномочий ЕС и стремления принимать суверенные решения самостоятельно. Формально Соединенное Королевство перестало быть страной — членом Евросоюза с 1 февраля 2020 года.

При Сунаке британское правительство взяло курс на восстановление отношений с ЕС. В частности, чтобы разрядить обстановку, Сунак без громкого объявления приостановил рассмотрение в палате лордов законопроекта о протоколе по Северной Ирландии, который был внесен Джонсоном для одностороннего пересмотра договора с ЕС. После Brexit Северная Ирландия оставалась включенной в таможенную территорию Евросоюза, и Лондон и Брюссель судились из-за статуса этой территории.

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В начале 2023 года Великобритания и ЕС заключили соглашение — так называемые «Виндзорские рамки». Оно предполагало, что предназначенная для Северной Ирландии продукция будет перемещаться по «зеленой полосе», а товары, которые могут попасть в ЕС, — отдельно по «красной полосе». Для первых значительно сократят количество проверок и документов, а вторые продолжат подвергаться обычным проверкам. Кроме того, парламент Северной Ирландии сможет останавливать действие европейских законов о товарах, однако «последнее слово» по вопросу единого рынка все равно будет иметь Европейский суд.

Аналитики Bloomberg в начале этого года подсчитали, что британская экономика теряет из-за разыва с Евросоюзом около £100 млрд в год ($124 млрд). ВВП Британии мог бы быть выше на 4%, будь королевство в Еврозоне. Экономисты предположили, что причина — сокращение инвестиций, и стране предстоит «преодолеть долгий путь, чтобы сократить отставание от своих основных конкурентов».

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Великобритания Евросоюз Brexit
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