Финансист назвал причиной упадка Лондона «узкий британский образ жизни»

Глава британского Совета по финансовой отчетности Жан Дю Плесси связал упадок Лондона как финансовой столицы с «узким британским образом жизни». Об этом он сказал Bloomberg.

«Понятно, что за последние пять, десять, 15 лет мы находимся в упадке как финансовая столица почти по всем показателям. Конечно, относительно США», — считает Дю Плесси.

Город до сих пор ведет «своеобразный, довольно узкий британский образ жизни», отметил он. Дю Плесси привел в пример возражения по поводу акций двойного класса. Хотя компании, контролируемые «ответственными серьезными семьями или небольшими группами акционеров, <...> очень успешны», пояснил он. Публикация соотношения между зарплатой генерального директора и самым низкооплачиваемым работником — «еще один политический инструмент, чтобы попытаться поставить компании в неловкое положение», полагает глава совета.

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