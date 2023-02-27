Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Британия и ЕС заключили соглашение по Северной Ирландии в рамках Brexit

Сунак и фон дер Ляйен в Виндзоре договорились ввести зеленый и красный коридоры для товаров, следующих из Британии в Северную Ирландию, которая после Brexit осталась частью таможенной территории ЕС. Это приводило к сбоям поставок

Урсула фон дер Ляйен и Риши Сунак в Виндзоре, Великобритания (Фото: Dan Kitwood / Reuters)

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о торговом статусе Северной Ирландии, из-за которого судились друг с другом после выхода королевства из состава союза, передает Би-би-си со ссылкой на заявления британского премьер-министра Риши Сунака и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сунак и фон дер Ляйен встретились в Виндзоре, поэтому документ получил название Виндзорской рамочной программы. Он подразумевает:

товары из Британии в Северную Ирландию будут идти по зеленому и красному коридорам. Та продукция, что останется на острове, пойдет по зеленому и не будет подвергаться проверкам, уменьшится и «бумажная работа» в отношении них. Красный коридор рассчитан для товаров, которые последуют в ЕС, для них «таможенная бюрократия» сохранится;

повышение доступности британских товаров в Северной Ирландии, в том числе лекарств;

защиту «суверенитета Северной Ирландии»: ее парламент сможет останавливать действие европейских законов о товарах (этот механизм называется «тормоз Стормонта» — от названия района, где находится парламент), но «последнее слово» по вопросу единого рынка все равно будет иметь Европейский суд.

По словам Сунака и фон дер Ляйен, заключение соглашения — это «новая глава» в отношениях ЕС и Британии.

Материал дополняется.