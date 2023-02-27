Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 16:05
Как изменится образование в ближайшие годы РБК и Ростелеком, 19:39
Акции «Яндекса» подорожали после одобрения регулятором сделки c Uber Инвестиции, 19:33
Вышел трейлер фильма «Бюро фантастических услуг» с Кристофом Вальцем Life, 19:30
МИД России заявил о подготовке ответных санкций против Канады и США Политика, 19:23
Правкомиссия одобрила покупку «Яндексом» доли в СП с Uber с дисконтом Бизнес, 19:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit Политика, 19:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Тель-Авивская фондовая биржа предложила разрешить торговлю криптовалютами Крипто, 19:12
Подоляк назвал условие исчезновения Украины как государства Политика, 19:10
Украина назвала причину сосредоточения войск у границы с Приднестровьем Политика, 19:05
Глава АвтоВАЗа объявил о повышении цен на автомобили Lada Авто, 19:01
«Урал» обыграл команду Карпина и стал первым полуфиналистом Кубка России Спорт, 19:00
Власти Украины рассказали о реакции в случае передачи КНР оружия России Политика, 18:54
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 18:44
Политика ,  
0 

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Британия и ЕС заключили соглашение по Северной Ирландии в рамках Brexit
Сунак и фон дер Ляйен в Виндзоре договорились ввести зеленый и красный коридоры для товаров, следующих из Британии в Северную Ирландию, которая после Brexit осталась частью таможенной территории ЕС. Это приводило к сбоям поставок
Урсула&nbsp;фон дер Ляйен&nbsp;и&nbsp;Риши Сунак&nbsp;в Виндзоре, Великобритания
Урсула фон дер Ляйен и Риши Сунак в Виндзоре, Великобритания (Фото: Dan Kitwood / Reuters)

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о торговом статусе Северной Ирландии, из-за которого судились друг с другом после выхода королевства из состава союза, передает Би-би-си со ссылкой на заявления британского премьер-министра Риши Сунака и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сунак и фон дер Ляйен встретились в Виндзоре, поэтому документ получил название Виндзорской рамочной программы. Он подразумевает:

  • товары из Британии в Северную Ирландию будут идти по зеленому и красному коридорам. Та продукция, что останется на острове, пойдет по зеленому и не будет подвергаться проверкам, уменьшится и «бумажная работа» в отношении них. Красный коридор рассчитан для товаров, которые последуют в ЕС, для них «таможенная бюрократия» сохранится;
  • повышение доступности британских товаров в Северной Ирландии, в том числе лекарств;
  • защиту «суверенитета Северной Ирландии»: ее парламент сможет останавливать действие европейских законов о товарах (этот механизм называется «тормоз Стормонта» — от названия района, где находится парламент), но «последнее слово» по вопросу единого рынка все равно будет иметь Европейский суд.

По словам Сунака и фон дер Ляйен, заключение соглашения — это «новая глава» в отношениях ЕС и Британии.

Материал дополняется. 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter