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Bloomberg узнал о планах Сунака восстановить отношения Британии и ЕС

Bloomberg: премьер Сунак поручил разработать планы восстановления отношений Британии и ЕС
Великобритания окончательно покинула ЕС 1 января 2021 года, стороны перед этим согласовали вопросы сотрудничества. Однако они спорят в суде из-за Северной Ирландии — решение этого вопроса может стать основой улучшения отношений
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Oli Scarff / Reuters)

Британский премьер-министр Риши Сунак в частном порядке обратился к министрам и чиновникам с просьбой проработать планы по восстановлению отношений между Лондоном и Брюсселем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство указывает, что речь идет о более тесном партнерстве в сферах обороны, миграционной политики, а также в области экономизации внешней политики. В качестве одной из основ для улучшения отношений с ЕС в Великобритании рассматривают решение спора по поводу торговых соглашений для Северной Ирландии.

В 2016-м в Великобритании прошел референдум по вопросу членства страны в ЕС (она входила в состав союза с 1973 года). В итоге более 51,9% проголосовавших высказались за Brexit, и формально Соединенное Королевство перестало быть страной — членом Евросоюза с 1 февраля 2020 года, однако до 1 января 2021-го был предусмотрен переходный период, когда страна продолжала следовать правилам ЕС.

В декабре 2020-го стороны согласовали договор о торговле и сотрудничестве, который определял условия партнерства после полного отсоединения Британии от союза. Однако проблемные вопросы остались — в частности, касательно Северной Ирландии.

По договору эта часть Соединенного Королевства осталась включенной в таможенную территорию ЕС — так удалось избежать появления границы между ней и независимой Республикой Ирландия, входящей в Евросоюз. Однако это вынудило британские власти ввести контроль в отношении продовольственных товаров, поступающих в Северную Ирландию из других частей Британии.

Поначалу действовал переходный период, когда контрольные процедуры не проводились. Однако затем Лондон решил продлить его в одностороннем порядке из-за риска перебоев в поставках. ЕС счел такое действие нарушением договора о Brexit и начал судебное разбирательство.

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Великобритания Евросоюз Риши Сунак Brexit
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