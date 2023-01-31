Bloomberg оценил убытки Великобритании из-за Brexit в $124 млрд в год

Bloomberg Economics: выход Британии из ЕС обошелся экономике в $124 млрд в год

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Выход Великобритании из ЕС (Brexit) обходится экономике страны в £100 млрд в год ($124 млрд), к таким выводам пришел Bloomberg Economics на основе проведенного анализа. По данным агентства, последствия охватывают все сферы: от инвестиций в бизнес до способности компаний нанимать работников.

Через три года после выхода Великобритании из Европейского союза анализ ситуации дал «мрачную картину ущерба», который принесли действия правительства консерваторов.

ВВП Британии мог бы быть выше на 4%, если бы страна осталась в Евросоюзе, приводит агентство мнение экономистов Аны Андраде и Дэна Хэнсона. В 2022 году ВВП страны составил £556,9 млрд.

«Главный вывод заключается в том, что разрыв с единым рынком смог повлиять на британскую экономику быстрее, чем мы или большинство других прогнозистов ожидали», — отмечают эксперты.

Неудовлетворительные результаты можно объяснить падением инвестиций в бизнес, пишет Bloomberg Economics. В агентстве считают, что Британии придется «преодолеть долгий путь, чтобы сократить отставание от своих основных конкурентов». Инвестиции в бизнес в стране составляют около 9% ВВП, что на 4% ниже среднего показателя стран «Большой семерки».

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС начались весной 2017 года, через год после проведенного в Великобритании в июне 2016-го референдума об участии в Евросоюзе. Выход из ЕС (Brexit) на нем поддержали 51,9% избирателей при явке 72,2% — максимальной с парламентских выборов 1992 года. Британцы назвали три причины, почему они решили проголосовать за выход из Евросоюза: желание, чтобы касающиеся Британии решения принимались внутри страны; возможность восстановить контроль над границами; опасения по поводу расширения полномочий Евросоюза.

Премьер-министр страны Риши Сунак 30 января заявил, что в Британии «добились огромных успехов в использовании свобод, открытых Brexit, для решения проблем поколений», отмечает Bloomberg Economics.