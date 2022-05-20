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В Центробанке сравнили ситуацию в России с переменами 1990-х годов

По оценке представителя ЦБ Кирилла Тремасова, Россия сегодня находится в области глобальных перемен. Среди новых условий он выделил введенные ограничения на движение капитала, трансформацию экономики и повышенную неопределенность
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия оказалась в области перемен, которые с точки зрения масштабов изменений не видела с 1990-х годов, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Сейчас мы все с вами оказались в области перемен, перемен достаточно глобальных, наверное, которых с 1990-х годов мы не видели по масштабам изменений», — сказал он на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum (цитата по «РИА Новости»).

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Новые условия — это в первую очередь ограничения на движение капитала, пояснил он. Второе новое условие — это масштабная и, по-видимому, продолжительная трансформация экономики, которая началась в ответ на санкционные ограничения, продолжил Тремасов. И третье — повышенная неопределенность внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений, заключил он.

При этом основные структурные изменения экономики России произойдут в ближайшие год-полтора, отметил представитель регулятора. «Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы. Но все-таки основные изменения произойдут, по-видимому, в ближайшие год-полтора», — заключил он.

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Ранее о том, что Россию ждет «очень сложная ситуация» в ближайшие два года, говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кудрин пояснил, что экономика России переживает непростой период, ее падение по итогам 2022 года, по предварительным прогнозам, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%.

В конце апреля Центробанк оценил падение ВВП по итогам этого года в 8–10%, добавив, что падение продолжится и в следующем году, но тогда показатель составит 0–3%. Согласно подсчетам ЦБ, рост экономики России будет возможен только через два года, он может составить 2,5–3,5%. Такой тренд ЦБ связал с перебоями в производстве, снижением импорта в страну и нарушениями цепочек поставок.

По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го. Россия с шестой позиции по величине экономик мира сдвинется на седьмую, ее вытеснит Индонезия. Аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозировали, что России понадобится десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций.

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