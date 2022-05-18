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Минэкономики оценило риски падения экономики при ужесточении санкций

В негативном варианте спад российской экономики в этом году составит 8,8%, по базовому сценарию он ожидается на уровне 7,8%. В консервативной оценке ведомство учитывает более жесткие санкции
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минэкономразвития подготовило консервативный вариант параметров сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Он отличается от базового тем, что в него закладывается более глубокий спад российской экономики в 2022 году — на 8,8% — в условиях более жестких санкций и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. Кроме того, он учитывает более существенное снижение экспортных цен российских товаров.

Согласно консервативному варианту, ВВП в 2023 году упадет на 2,9%, а к концу 2025 года показатель окажется на 7% ниже, чем в 2021 году. «Основной фактор — структурное снижение доходов и потребительского спроса, а также более глубокое падение экспорта и инвестиций», — пояснили в ведомстве.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Ведомство прогнозирует, что мировые цены на нефть Urals упадут до $57 за баррель к 2025 году, а рубль к этому времени ослабнет до 85,3 руб. за доллар.

В Минэкономразвития ожидают, что падение курса и более серьезные перебои с импортом приведут к более глубокому спаду потребительского спроса, что скажется на более низкой, чем в базовом варианте, инфляции: 16,5% — в 2022 году, 5,4% — в 2023-м, 3,7% — в 2024-м.

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Прогнозы

Накануне Минэкономразвития опубликовало базовый вариант сценарных условий на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Согласно ему, падение экономики в 2022 году составит 7,8%, то есть на 1 п.п. меньше, чем в консервативном варианте, а в 2023-м — 0,7%. В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста ВВП на 3,2 и 2,6% соответственно.

В базовом варианте к 2025 году среднегодовая цена на нефть составляет $61,2. Инфляция на конец года ожидается на уровне 17,5%, в 2023-м она замедлится до 6,1%, а затем вернется к целевому уровню 4%.

Ведомство также спрогнозировало снижение экспорта и импорта товаров. Как ожидается, импорт снизится в 2022 году на 27% по сравнению с 2021-м в физическом выражении из-за логистики и сжатия внутреннего спроса. В стоимостном выражении сокращение импорта составит 17% (с $304 млрд до $251,9 млрд) с учетом мировой инфляции и увеличения транспортных и логистических наценок.

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Минэкономразвития прогноз экономика России санкции
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