Аналитики предсказали России восстановление экономики в течение 10 лет

Они ожидают, что в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году. Украине на восстановление экономики потребуется пять лет, считают экономисты

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, считают аналитики S&P Global Market Intelligence (прогноз есть у РБК). Украине на то же понадобится пять лет, полагают они.

Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. К 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост, по данным S&P Global Market Intelligence, ожидается только в 2024 году — на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%.

Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, полагают они, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5% и к 2026 году она сократится до 4,6%.

ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%, предполагают аналитики. Падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения все же ослабят рост экономики.

Что касается США, экономисты предполагают, что рост экономики государства замедлится с 5,7% в 2021 году до 3% в 2022 году, и до 2,8% в 2023 году.

Рост мирового ВВП в 2022 году замедлится до 3,2% (после роста на 5,8% в 2021 году), полагают в S&P Global Market Intelligence. Прогноз был пересмотрен в сторону уменьшения (на 0,1%) в связи с более слабым ростом экономики США в начале 2022 года.

Читайте на РБК Pro Pro Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно Инструкции Pro «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России Статьи Pro Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Статьи Pro Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Инструкции Pro Сотрудники в других странах и городах: в чем риски управления Сотрудники в других странах и городах: в чем риски управления Инструкции Pro Почему России трудно больше продавать в Китае Почему России трудно больше продавать в Китае Статьи Pro Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая Статьи Pro Как Fujifilm обошла конкурентов и прошла десяток кризисов Как Fujifilm обошла конкурентов и прошла десяток кризисов Статьи

В начале апреля Всемирный банк оценил последствия для экономики России и Украины примерно так же, как и аналитики S&P Global Market Intelligence: по данным банка, падение ВВП России в 2022 году составит 11,2%, Украины — 45%. Инфляция в этом году ускорится до 22%, считают в банке.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 12 апреля сообщал, что Минфин и Минэкономразвития сейчас формируют свой прогноз по снижению российского ВВП в этом году. «Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — утверждал он.