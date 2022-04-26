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Военная операция на Украине ,  
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Аналитики предсказали России восстановление экономики в течение 10 лет

Они ожидают, что в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году. Украине на восстановление экономики потребуется пять лет, считают экономисты
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, считают аналитики S&P Global Market Intelligence (прогноз есть у РБК). Украине на то же понадобится пять лет, полагают они.

Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. К 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост, по данным S&P Global Market Intelligence, ожидается только в 2024 году — на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%.

Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, полагают они, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5% и к 2026 году она сократится до 4,6%.

ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%, предполагают аналитики. Падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения все же ослабят рост экономики.

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Что касается США, экономисты предполагают, что рост экономики государства замедлится с 5,7% в 2021 году до 3% в 2022 году, и до 2,8% в 2023 году.

Рост мирового ВВП в 2022 году замедлится до 3,2% (после роста на 5,8% в 2021 году), полагают в S&P Global Market Intelligence. Прогноз был пересмотрен в сторону уменьшения (на 0,1%) в связи с более слабым ростом экономики США в начале 2022 года.

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В начале апреля Всемирный банк оценил последствия для экономики России и Украины примерно так же, как и аналитики S&P Global Market Intelligence: по данным банка, падение ВВП России в 2022 году составит 11,2%, Украины — 45%. Инфляция в этом году ускорится до 22%, считают в банке.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 12 апреля сообщал, что Минфин и Минэкономразвития сейчас формируют свой прогноз по снижению российского ВВП в этом году. «Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — утверждал он.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ВВП России S&P инфляция в России годовая инфляция
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