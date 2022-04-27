Кудрин предсказал «очень сложную ситуацию» для России в ближайшие 2 года
Россия в ближайшие полтора-два года будет находиться в «очень сложной ситуации», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей в Петербурге. Трансляцию ведет сайт Совфеда.
«Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации», — сказал он.
Кудрин пояснил, что экономика России переживает непростой период, ее падение по итогам 2022 года, по предварительным прогнозам, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%.
Текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемийный кризис, добавил он.
По словам Кудрина, правительство принимает антикризисные меры и предварительная оценка дополнительных расходов составляет более 4 трлн руб.
Аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозируют, что России понадобится десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций. По их оценкам, падение ВВП России в текущем году составит 11,1%, к 2023 году его удастся замедлить до 1,9%. При этом к росту, как считают аналитики, Россия сможет перейти в 2024 году, он может составить 1,6%.
По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го. Россия с шестой позиции по величине экономик мира сдвинется на седьмую, ее вытеснит Индонезия.