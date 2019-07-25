Трутнев потребовал от «Росатома» план развития Северного морского пути

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, потребовал от «Росатома» план развития инфраструктуры Северного морского пути. Но в «Росатоме» ответили, что это вне его компетенции

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие арктического региона, на государственной комиссии по Арктике в четверг, 25 июля, выразил недовольство отсутствием у «Росатома» плана по развитию инфраструктуры Северного морского пути (СМП).

«Росатом», получив статус оператора СМП, должен был подготовить план по развитию инфраструктуры, но о нем на комиссии доложено не было. Я об этом проинформировал руководство «Росатома» и попросил вместе с Минтрансом подготовить этот план в полном объеме», — заявил вице-премьер, передает корреспондент РБК.

Куратором проекта по развитию СМП является гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, руководителем — его заместитель Вячеслав Рукша. Рукша, отвечая на вопрос РБК об этом плане, заявил, что «Росатом» занимается только судоходной частью СМП. «Мы считаем, что не можем готовить план развития всей арктической зоны. Порты и прочая инфраструктура — это не наша компетенция», — сказал Рукша. «Росатом» как оператор СМП, по его словам, отвечает за навигационно-гидрографическое и ледокольное обеспечение судоходства, а также в его ведении находятся аварийно-спасательные службы и технологии отслеживания погодных условий для навигации.

Представитель Минтранса пока не ответил на вопрос РБК о подготовке плана развития инфраструктуры СМП.

Реализация проекта по развитию СМП в 2019–2024 годах обойдется в 734,9 млрд руб., следует из паспорта федерального проекта, входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством. Президент Владимир Путин поставил цель — увеличить грузооборот по СМП с 17 млн до 80 млн т к 2024 году.