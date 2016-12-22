Минтранс и «Росатом» согласовали схему управления Арктикой

Минтранс сохранит функции куратора Северного морского пути, «Росатом» будет отвечать за строительство инфраструктуры. Госкорпорация не сможет навязывать НОВАТЭКу и другим компаниям использование своих ледоколов, отмечает источник

Фото: Лулишов Соломон / РИА Новости

Новая схема управления Арктикой

Спор между «Росатомом» и Минтрансом за​ управление Северным морским путем (СМП) разрешился: на совещании 15 июня у вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, они договорились о разделении полномочий. Об этом РБК рассказал один из участников совещания и подтвердили два источника в правительстве.

Минтрансу удалось сохранить за собой право выдачи разрешений на проход судов по СМП, на которое претендовал «Росатом». А атомной монополии отойдут функции по развитию инфраструктуры на этом маршруте. По словам двух собеседников РБК, согласованная сторонами схема развития Арктики предполагает, что «дочка» «Росатома» «Росатомфлот» будет строить инфраструктуру, а Минтранс — контролировать строительство. Правительство планирует утвердить отдельный план, в рамках которого будут выделяться средства на строительство инфраструктуры, говорит один из источников. По словам другого источника, речь идет об инфраструктуре, не имеющей отношения к безопасности мореплавания, например о ледозащитных сооружениях. Сейчас за такую инфраструктуру отвечает ФГУП «Росморпорт», подведомственный Минтрансу.

Законопроект в таком виде должен быть утвержден в ближайшее время у председателя правительства Дмитрия Медведева, а затем передан в Госдуму, говорят собеседники РБК. Представители Акимова и Медведева отказались от комментариев. Представитель «Росатома» сказал РБК, что консультации продолжаются, в Минтрансе тоже заявили, что окончательное решение пока не принято.

Изначально «Росатом», владеющий атомными ледоколами, хотел забрать у Минтранса право выдавать разрешения на проход судов по СМП (сейчас их выдает структура Минтранса «Администрация СМП»), чтобы связать их с заключением контрактов на ледокольное сопровождение судов в Арктике, объясняет логику один из собеседников РБК. Однако компании, работающие в Арктике, например НОВАТЭК, контролирующий завод «Ямал СПГ» (первая очередь на 5,5 млн т запущена в декабре 2017 года), задумываются о строительстве собственного флота и нет никакой необходимости заставлять их использовать флот «Росатомфлота», отмечает он. Свой ледокольный флот уже строит «Газпром нефть», которая также доставляет грузы по СМП.

Представители НОВАТЭКа и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы РБК.

В законопроекте, который рассматривался на совещании у Акимова, предлагается сохранить за Минтрансом право на выдачу разрешений на проходов судов, но в нем также предусмотрено, что «Росатом» будет согласовывать выдачу таких разрешений, чтобы убедиться, что судно соответствует всем требованиям, необходимым для работы в тяжелых ледовых условиях.

Через Арктику быстрее Северный морской путь, пролегающий от Карских ворот до бухты Провидения, по своей протяженности (5600 км) на 39% короче традиционного транспортного маршрута из Европы в Азию, проходящего через Суэцкий канал. Согласно оценкам «Администрации СМП», при использовании Северного морского пути можно сэкономить 27% времени, или до девяти дней.

Задача от президента

Осенью 2017 года президент Владимир Путин согласился с предложением Медведева передать функции оператора СМП «Росатому», писала газета «Коммерсантъ». Предполагалось, что госкорпорация будет отвечать за судоходство, навигацию, порты и энергоснабжение СМП, а также получит часть активов, подведомственных Минтрансу, в частности портовую инфраструктуру Арктики и ледоколы «Росморпорта».

После этого по поручению Путина «Росатом» подготовил поправки в закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты, предполагающие наделение его функциями куратора СМП. В апреле на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что соответствующие документы находятся в высокой степени готовности и скоро будут внесены в Госдуму.

Но у идеи смены куратора СМП было немало противников. Ее главным публичным критиком был Виктор Олерский, который до середины июня занимал пост замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота. «У нас с «Росатомом» единственное разногласие — это администрирование Севморпути — кто выдает разрешение на плавание по Северному морскому пути. Сегодня администрацию СМП осуществляет подведомственное учреждение Росморречфлота. Мы считаем, что это регулятивная функция, они [«Росатом»] считают, что так будет удобнее, потому что «Атомфлот» тоже флотовладелец», — заявил он в конце апреля. Законопроект «Росатома», касающийся СМП, также раскритиковала Счетная палата.

Почему в итоге «Росатом» согласился оставить кураторство СМП за Минтрансом, собеседники РБК не говорят.

В майском указе Путин поставил задачу развивать Севморпуть, увеличив грузопоток по нему почти в восемь раз, до 80 млн т к 2024 году. Сейчас по СМП идут грузы «Газпром нефти», «Ямал СПГ», ЛУКОЙЛа, «Норникеля» и других компаний. В 2017 году грузопоток по этому маршруту вырос на 42,6% и составил 10,7 млн т, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта. По оценкам ведомства, объем перевозок грузов по СМП к 2020 году составит 44 млн т, а к 2030 году возрастет до 70 млн т. Ожидается, что основной объем грузов будет связан с перевозкой энергоресурсов и других сырьевых товаров — сжиженного природного газа, нефти, угля, металлов.

Согласно утвержденной правительством госпрограмме по развитию Арктики до 2025 года, на реализацию проектов, включая мероприятия по линии Минобороны, из бюджета будут выделено 46 млрд руб. в 2018–2020 годах и 144 млрд руб. в 2021–2025 годах. Но для такого масштабного проекта, как развитие Арктики, этих средств недостаточно, считает руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. Только для строительства десяти ледоколов, включая ледокол «Лидер», о необходимости в которых заявляет «Росатом», понадобится 300–350 млрд руб., а с учетом инфраструктуры (в том числе расширения проливов и установки систем навигации) сумма может вырасти до 450–500 млрд руб.​, оценивает она. Это достаточно консервативная оценка, но даже такую сумму вряд ли найдут в бюджете, поэтому, скорее всего, «Росатому» придется привлекать средства у инвесторов, добавляет Галактионова. Например, ледоколы могут строиться на условиях концессий, указывает эксперт. ​