ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,35 62,53 EUR Нал. 73,98 73,08 USD Бирж. 63,10 +0,32 EUR Бирж. 73,59 +0,14 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6188,30 +60,46 IMOEX 2234,10 -0,11% RTSI 1115,52 -0,42% Brent 75,07 +1,24% DJIA 24252,80 -1,33% Nasdaq 7532,01 -2,09%
Минтранс и «Росатом» согласовали схему управления Арктикой
Лента новостей
Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода» 16:28, Политика Москальковой отказали во встрече с осужденным россиянином в Киеве 16:21, Политика Правительство выделило еще 815 млн руб. на ЧМ-2018 16:19, Экономика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 16:15, РБК и Schneider Electric Производители сидра просят снизить акциз в 4 раза 16:14, Потребрынок В поезде Екатеринбург — Анапа отравились 10 детей 16:14, Общество Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца 16:07, Политика На глубине: как криптовалютный рынок опустился до минимума 2018 года 16:06, Крипто Нефтяные доходы предложили пустить на адаптацию людей к поздней пенсии 16:05, Экономика ФСБ попросила суд отстранить ректора саратовского вуза 15:57, Общество Глава РСПП назвал повышение НДС «наименьшим злом» 15:55, Экономика Сенат Нидерландов запретил паранджу в общественных местах 15:52, Общество Футболист Марокко возмутился системой видеоповторов после игры с Испанией 15:46, Спорт Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 15:45, Спецпроект РБК Спорт В Минске объяснили слова Лукашенко о вхождении в состав другой страны 15:41, Политика МПК заявил о невыполненных Паралимпийским комитетом России условиях 15:37, Общество Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС 15:31, Политика Полиция задержала подозреваемого в ДТП с погибшей беременной 15:27, Общество Двойники Ким Чен Ына, пляж и пиво: матч России и Уругвая в фотографиях 15:23, Спорт  Mercedes отозвал 362 автомобиля из-за проблем с передними сиденьями 15:18, Бизнес Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 15:15, Партнерский материал Минтранс и «Росатом» согласовали схему управления Арктикой 15:14, Бизнес Бизнесмена нашли мертвым в элитном яхт-клубе в Подмосковье 15:10, Общество Порошенко поручил образовать Высший антикоррупционный суд 15:01, Политика Женские часовые новинки лета 14:59, Стиль Страна ледников, вулканов и футбола: что для Исландии значит участие в ЧМ 14:59, Фотогалерея  Ценные бумаги: в BIS объяснили необходимость регулирования криптовалют 14:58, Крипто BMW не откажется от своих предприятий в Британии из-за Brexit 14:51, Экономика
Минтранс и «Росатом» согласовали схему управления Арктикой
Бизнес, 15:14
0
Минтранс и «Росатом» согласовали схему управления Арктикой
Минтранс сохранит функции куратора Северного морского пути, «Росатом» будет отвечать за строительство инфраструктуры. Госкорпорация не сможет навязывать НОВАТЭКу и другим компаниям использование своих ледоколов, отмечает источник
Фото: Лулишов Соломон / РИА Новости

Новая схема управления Арктикой

Спор между «Росатомом» и Минтрансом за​ управление Северным морским путем (СМП) разрешился: на совещании 15 июня у вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, они договорились о разделении полномочий. Об этом РБК рассказал один из участников совещания и подтвердили два источника в правительстве.

Минтрансу удалось сохранить за собой право выдачи разрешений на проход судов по СМП, на которое претендовал «Росатом». А атомной монополии отойдут функции по развитию инфраструктуры на этом маршруте. По словам двух собеседников РБК, согласованная сторонами схема развития Арктики предполагает, что «дочка» «Росатома» «Росатомфлот» будет строить инфраструктуру, а Минтранс — контролировать строительство. Правительство планирует утвердить отдельный план, в рамках которого будут выделяться средства на строительство инфраструктуры, говорит один из источников. По словам другого источника, речь идет об инфраструктуре, не имеющей отношения к безопасности мореплавания, например о ледозащитных сооружениях. Сейчас за такую инфраструктуру отвечает ФГУП «Росморпорт», подведомственный Минтрансу.

Законопроект в таком виде должен быть утвержден в ближайшее время у председателя правительства Дмитрия Медведева, а затем передан в Госдуму, говорят собеседники РБК. Представители Акимова и Медведева отказались от комментариев. Представитель «Росатома» сказал РБК, что консультации продолжаются, в Минтрансе тоже заявили, что окончательное решение пока не принято.

Изначально «Росатом», владеющий атомными ледоколами, хотел забрать у Минтранса право выдавать разрешения на проход судов по СМП (сейчас их выдает структура Минтранса «Администрация СМП»), чтобы связать их с заключением контрактов на ледокольное сопровождение судов в Арктике, объясняет логику один из собеседников РБК. Однако компании, работающие в Арктике, например НОВАТЭК, контролирующий завод «Ямал СПГ» (первая очередь на 5,5 млн т запущена в декабре 2017 года), задумываются о строительстве собственного флота и нет никакой необходимости заставлять их использовать флот «Росатомфлота», отмечает он. Свой ледокольный флот уже строит «Газпром нефть», которая также доставляет грузы по СМП.

Представители НОВАТЭКа и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы РБК.

В законопроекте, который рассматривался на совещании у Акимова, предлагается сохранить за Минтрансом право на выдачу разрешений на проходов судов, но в нем также предусмотрено, что «Росатом» будет согласовывать выдачу таких разрешений, чтобы убедиться, что судно соответствует всем требованиям, необходимым для работы в тяжелых ледовых условиях.

Через Арктику быстрее

Северный морской путь, пролегающий от Карских ворот до бухты Провидения, по своей протяженности (5600 км) на 39% короче традиционного транспортного маршрута из Европы в Азию, проходящего через Суэцкий канал. Согласно оценкам «Администрации СМП», при использовании Северного морского пути можно сэкономить 27% времени, или до девяти дней.

Задача от президента

Осенью 2017 года президент Владимир Путин согласился с предложением Медведева передать функции оператора СМП «Росатому», писала газета «Коммерсантъ». Предполагалось, что госкорпорация будет отвечать за судоходство, навигацию, порты и энергоснабжение СМП, а также получит часть активов, подведомственных Минтрансу, в частности портовую инфраструктуру Арктики и ледоколы «Росморпорта».

После этого по поручению Путина «Росатом» подготовил поправки в закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты, предполагающие наделение его функциями куратора СМП. В апреле на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что соответствующие документы находятся в высокой степени готовности и скоро будут внесены в Госдуму.

Но у идеи смены куратора СМП было немало противников. Ее главным публичным критиком был Виктор Олерский, который до середины июня занимал пост замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота. «У нас с «Росатомом» единственное разногласие — это администрирование Севморпути — кто выдает разрешение на плавание по Северному морскому пути. Сегодня администрацию СМП осуществляет подведомственное учреждение Росморречфлота. Мы считаем, что это регулятивная функция, они [«Росатом»] считают, что так будет удобнее, потому что «Атомфлот» тоже флотовладелец», — заявил он в конце апреля. Законопроект «Росатома», касающийся СМП, также раскритиковала Счетная палата.

Почему в итоге «Росатом» согласился оставить кураторство СМП за Минтрансом, собеседники РБК не говорят.

В майском указе Путин поставил задачу развивать Севморпуть, увеличив грузопоток по нему почти в восемь раз, до 80 млн т к 2024 году. Сейчас по СМП идут грузы «Газпром нефти», «Ямал СПГ», ЛУКОЙЛа, «Норникеля» и других компаний. В 2017 году грузопоток по этому маршруту вырос на 42,6% и составил 10,7 млн т, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта. По оценкам ведомства, объем перевозок грузов по СМП к 2020 году составит 44 млн т, а к 2030 году возрастет до 70 млн т. Ожидается, что основной объем грузов будет связан с перевозкой энергоресурсов и других сырьевых товаров — сжиженного природного газа, нефти, угля, металлов.

Согласно утвержденной правительством госпрограмме по развитию Арктики до 2025 года, на реализацию проектов, включая мероприятия по линии Минобороны, из бюджета будут выделено 46 млрд руб. в 2018–2020 годах и 144 млрд руб. в 2021–2025 годах. Но для такого масштабного проекта, как развитие Арктики, этих средств недостаточно, считает руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. Только для строительства десяти ледоколов, включая ледокол «Лидер», о необходимости в которых заявляет «Росатом», понадобится 300–350 млрд руб., а с учетом инфраструктуры (в том числе расширения проливов и установки систем навигации) сумма может вырасти до 450–500 млрд руб.​, оценивает она. Это достаточно консервативная оценка, но даже такую сумму вряд ли найдут в бюджете, поэтому, скорее всего, «Росатому» придется привлекать средства у инвесторов, добавляет Галактионова. Например, ледоколы могут строиться на условиях концессий, указывает эксперт. ​

Авторы: Василий Маринин, Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова.
Теги: Северный морской путь , Минтранс , «Росатом»
Главное
Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода» Политика
Материалы по теме
Счетная палата раскритиковала законопроект «Росатома» об Арктике Бизнес
Капитальные затраты «Росатома» вырастут почти вдвое Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter