Трутнев заявил об отсутствии планов пересматривать загрузку Севморпути

Правительство рассчитывает, что ситуация с коронавирусом не приведет к корректировке планов по объемам транспортировки грузов по Северному морскому пути. Согласно майскому указу Путина, к 2024 году они должны составить 80 млн т.

Юрий Трутнев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Планов пересмотра загрузки Северного морского пути (СМП) из-за спада спроса на энергоносители и ситуации с распространением коронавируса на сегодняшний день нет. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на брифинге, отвечая на вопрос РБК.

«Достаточно сложный вопрос. На сегодняшний день у нас таких планов нет», — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли пересмотрена загрузка Северного морского пути из-за спада и долгого восстановления спроса на энергоносители.

Вице-премьер, однако, отметил, что понимает, как ситуация с распространением коронавируса влияет на некоторые проекты. «Надеюсь, что изменения в стоящие задачи по развитию Северного морского пути вносить не придется», — добавил он.

В ходе брифинга Трутнев также заявил об отсутствии оснований для пересмотра государственной политики развития Арктики из-за коронавируса. «Уверен, что нет. Арктика — это стратегический регион, он имеет глобальное, важное значение для России и развития безопасности», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли поменяться приоритеты правительства в вопросе развития Арктики в части госфинансирования проектов и создания инфраструктуры. «Я не вижу никаких оснований, чтобы была пересмотрена государственная политика», — добавил вице-премьер.