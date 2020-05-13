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Бизнес ,  
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Трутнев заявил об отсутствии планов пересматривать загрузку Севморпути

Правительство рассчитывает, что ситуация с коронавирусом не приведет к корректировке планов по объемам транспортировки грузов по Северному морскому пути. Согласно майскому указу Путина, к 2024 году они должны составить 80 млн т.
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Планов пересмотра загрузки Северного морского пути (СМП) из-за спада спроса на энергоносители и ситуации с распространением коронавируса на сегодняшний день нет. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на брифинге, отвечая на вопрос РБК.

«Достаточно сложный вопрос. На сегодняшний день у нас таких планов нет», — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли пересмотрена загрузка Северного морского пути из-за спада и долгого восстановления спроса на энергоносители.

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Вице-премьер, однако, отметил, что понимает, как ситуация с распространением коронавируса влияет на некоторые проекты. «Надеюсь, что изменения в стоящие задачи по развитию Северного морского пути вносить не придется», — добавил он.

В ходе брифинга Трутнев также заявил об отсутствии оснований для пересмотра государственной политики развития Арктики из-за коронавируса. «Уверен, что нет. Арктика — это стратегический регион, он имеет глобальное, важное значение для России и развития безопасности», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли поменяться приоритеты правительства в вопросе развития Арктики в части госфинансирования проектов и создания инфраструктуры. «Я не вижу никаких оснований, чтобы была пересмотрена государственная политика», — добавил вице-премьер.

Северный морской путь — кратчайший маршрут между Европейской Россией и Дальним Востоком. Стоимость проекта его развития оценивается в 734,9 млрд руб. с 2019 по 2024 год. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил цель увеличить к 2024 году грузооборот СМП до 80 млн т. Однако, как следует из подсчетов Минприроды от января 2019 года, с которыми ознакомился РБК, к указанному сроку объем транспортировки грузов составит только 52 млн т. Позднее в ведомстве сообщили, что к 2034 году объем грузовых перевозок по СМП может составить 157 млн т.

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Общий объем грузоперевозок по СМП в 2019 году составил 31,5 млн т, это на 56,7% больше по сравнению с предыдущим годом (объем грузоперевозок в 2018 году составил 20,1 млн т).

В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве строительство, рассказал в интервью телеканалу РБК о планах ускорить стройку объектов СМП. Он отметил тогда, что это планируется сделать за счет бюджетных средств, заложенных в план на 2021–2022 годы, а также путем привлечения внебюджетных средств.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталия Анисимова
Теги: Северный морской путь, Юрий Трутнев
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