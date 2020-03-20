Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 80,16 (+2,94) Quote, 19 мар, 14:19
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 87,27 (+2,38) Quote, 19 мар, 14:19
Мам, шика дам: как заработать на одежде для кормящих матерей Pro, 11:37 В ЯТЭК сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом гендиректора Бизнес, 11:37 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 11:30 Крупнейший кредитор «Мечела» поддержал продажу Эльгинского месторождения Бизнес, 11:25 Уходящее время: почему России нужно поспешить с антикризисной программой Мнение, 11:24 Как компании правильно использовать инвестиционный налоговый вычет Pro, 11:23 ЦБ раскрыл объемы продажи валюты во время обвала рубля 18 марта Финансы, 11:22 В Пскове суд обязал госпитализировать женщину c подозрением на COVID-19 Общество, 11:21 Оппозиция анонсировала акции против обнуления сроков Путина в 9 городах Общество, 11:20 Депутат попросил Минпромторг ограничить рост цен на гречку и сахар Общество, 11:12 Интерфейс и контент: как повысить эффективность бизнеса в онлайне Партнерский материал, 11:00 Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом» Финансы, 11:00 Первый зампред ВТБ — РБК: «Сложно предсказать последствия двойного удара» Бизнес, 10:59 В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть Политика, 10:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне пандемии

В рамках антикризисных мер власти могут на время прекратить взимать плату с большегрузных грузовиков. Сейчас эта идея находится на стадии обсуждения
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Систему «Платон» могут отменить на месяц на фоне пандемии коронавируса, рассказали РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров, и собеседник, знакомый с обсуждением антикризисных предложений министерств.

«Пока это на стадии предложений», — говорит источник, близкий к одной из сторон.

В пресс-службе «РТ-Инвест» (оператор «Платона») ответили РБК, что не получали соответствующих указаний от правительства или Минтранса.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса. В пресс-службе «Платона» отказались от комментариев

Ранее о планах приостановить работу системы со ссылкой на источник сообщал ТАСС. По словам собеседника агентства, это рассматривается как одна из мер поддержки транспортной отрасли. Она должна снизить издержки при транспортировке продуктов и товаров первой необходимости.

Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
Экономика

Для обеспечения бесперебойного снабжения торговых сетей в правительстве ранее уже приняли ряд мер. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти дали разрешение на круглосуточный подвоз товаров в магазины. Утром 20 марта в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили, что Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия на случай срыва поставок.

Из-за пандемии коронавируса и обвала курса рубля в России пострадали ряд секторов экономики, в первую очередь транспортная и туристическая отрасль. 16 марта правительство объявило об антикризисных мерах, которые должны поддержать экономику. В частности, это отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города, «зеленый коридор» на таможне для товаров первой необходимости, отсрочка на выплату налогов для транспортной и туристической отраслей, льготное кредитование малого и среднего бизнеса. 20 марта стал известен расширенный план, где говорилось о покрытии убытков транспортных компаний.

Система «Платон», по которой взимается плата за передвижение большегрузных автомобилей, действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф был установлен на уровне 3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км. С лета 2019 года тариф составляет 2,04 руб. за 1 км. Производители продуктов и ретейлеры предупреждали о возможном росте цен на товары из-за повышения тарифов «Платона».

Авторы: Мария Кокорева, Ирина Парфентьева
Теги: «Платон»
Материалы по теме
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
Технологии и медиа
Производители продуктов указали на риск роста цен из-за тарифов «Платона»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter