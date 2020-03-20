Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне пандемии

В рамках антикризисных мер власти могут на время прекратить взимать плату с большегрузных грузовиков. Сейчас эта идея находится на стадии обсуждения

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Систему «Платон» могут отменить на месяц на фоне пандемии коронавируса, рассказали РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров, и собеседник, знакомый с обсуждением антикризисных предложений министерств.

«Пока это на стадии предложений», — говорит источник, близкий к одной из сторон.

В пресс-службе «РТ-Инвест» (оператор «Платона») ответили РБК, что не получали соответствующих указаний от правительства или Минтранса.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса. В пресс-службе «Платона» отказались от комментариев

Ранее о планах приостановить работу системы со ссылкой на источник сообщал ТАСС. По словам собеседника агентства, это рассматривается как одна из мер поддержки транспортной отрасли. Она должна снизить издержки при транспортировке продуктов и товаров первой необходимости.