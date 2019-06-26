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Бизнес попросил Медведева отложить повышение тарифов «Платона»
Производители продуктов, ретейлеры и транспортные компании попросили Дмитрия Медведева перенести индексацию тарифа системы «Платон» с июля на февраль 2020 года: несвоевременный рост может отразиться на розничных ценах
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Обращение председателю правительства Дмитрию Медведеву по поводу индексации тарифов системы «Платон» для большегрузных автомобилей 25 июня направили шесть отраслевых союзов. Среди авторов письма, копия которого есть у РБК, — Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальная мясная ассоциация, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока и Российский зерновой союз. Представители трех последних объединений подтвердили подлинность письма.

Бизнес обеспокоен несвоевременной индексацией тарифов «Платона»: согласно решению Минтранса, с 1 июля 2019 года тариф поднимается на 14 коп. к действующему с апреля 2018-го тарифу в 1,9 руб. за 1 км. Таким образом, новый тариф составит 2,04 руб. за 1 км.

Подписавшие письмо представители отраслевых объединений просят премьер-министра перенести повышение на февраль 2020 года и обозначить дальнейшие сроки его индексации, чтобы избежать негативных последствий и избыточной административной нагрузки на бизнес.

«Неожиданную» индексацию тарифа «Платона» с 1 июля представители отраслевых объединений считают недопустимой «с точки зрения базовых принципов работы цивилизованного делового сообщества». Решение повысить ставку было объявлено за неделю до фактического изменения тарифа, что несет «серьезные негативные последствия для бизнеса», предупреждают представители отраслевых объединений. Летом товарооборот грузовым автотранспортом, особенно на розничном рынке, традиционно увеличивается, и внезапный рост нагрузки приведет к пересмотру всех действующих соглашений между грузоотправителями и перевозчиками, говорится в письме.

1 июля заканчивается действие соглашения правительства с операторами топливного рынка о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Рост цен на топливо ускорится, и увеличение тарифа «Платона» приведет к одновременной дополнительной нагрузке на транспортную отрасль. Как следствие, вероятен значительный рост цен на перевозку грузов автотранспортом.

Непредвиденное повышение ставки может привести к росту теневых услуг на транспортном рынке, поскольку недобросовестные перевозчики будут игнорировать правила работы рынка. Негативный эффект, по мнению авторов письма, может почувствовать и население: изменение тарифов «Платона» может привести к спекуляциям на рынке транспортно-логистических услуг и отразится на стоимости товаров для конечного потребителя, предупреждают производители продуктов, транспортные компании и торговые сети.

Чтобы избежать «шокового сценария», информирование о пересмотре тарифа должно проходить за год до его изменения, считают авторы. Тогда грузоотправители смогут в штатном режиме закладывать рост издержек в свои бюджеты, а транспортные компании — корректировать стоимость услуг. Как считают отраслевые ассоциации, единовременная индексация тарифа с февраля 2020 года на 0,3 руб. более приемлема, поскольку позволит бизнесу заложить траты в бюджет будущего года и пересогласовать контракты с перевозчиками — в целом же ставка должна повышаться на уровень инфляции ежегодно.

В пресс-службе правительства сообщили, что по состоянию на 20:00 мск 26 июня «такое обращение на проработке в аппарате правительства не находится». В РТИТС, компании-операторе системы «Платон», отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс.

Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф был установлен на уровне 3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км.

Производители продуктов питания через свои отраслевые объединения не первый раз обращаются к Медведеву из-за «Платона»: в декабре 2015 года, когда система только вводилась, они предупреждали, что технические сбои системы могут привести к росту оптовых и розничных цен накануне Нового года.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Галина Казакулова
Теги: «Платон», тарифы, повышение цен
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