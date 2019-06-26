Бизнес попросил Медведева отложить повышение тарифов «Платона»

Производители продуктов, ретейлеры и транспортные компании попросили Дмитрия Медведева перенести индексацию тарифа системы «Платон» с июля на февраль 2020 года: несвоевременный рост может отразиться на розничных ценах

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Обращение председателю правительства Дмитрию Медведеву по поводу индексации тарифов системы «Платон» для большегрузных автомобилей 25 июня направили шесть отраслевых союзов. Среди авторов письма, копия которого есть у РБК, — Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальная мясная ассоциация, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока и Российский зерновой союз. Представители трех последних объединений подтвердили подлинность письма.

Бизнес обеспокоен несвоевременной индексацией тарифов «Платона»: согласно решению Минтранса, с 1 июля 2019 года тариф поднимается на 14 коп. к действующему с апреля 2018-го тарифу в 1,9 руб. за 1 км. Таким образом, новый тариф составит 2,04 руб. за 1 км.

Подписавшие письмо представители отраслевых объединений просят премьер-министра перенести повышение на февраль 2020 года и обозначить дальнейшие сроки его индексации, чтобы избежать негативных последствий и избыточной административной нагрузки на бизнес.

«Неожиданную» индексацию тарифа «Платона» с 1 июля представители отраслевых объединений считают недопустимой «с точки зрения базовых принципов работы цивилизованного делового сообщества». Решение повысить ставку было объявлено за неделю до фактического изменения тарифа, что несет «серьезные негативные последствия для бизнеса», предупреждают представители отраслевых объединений. Летом товарооборот грузовым автотранспортом, особенно на розничном рынке, традиционно увеличивается, и внезапный рост нагрузки приведет к пересмотру всех действующих соглашений между грузоотправителями и перевозчиками, говорится в письме.

1 июля заканчивается действие соглашения правительства с операторами топливного рынка о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Рост цен на топливо ускорится, и увеличение тарифа «Платона» приведет к одновременной дополнительной нагрузке на транспортную отрасль. Как следствие, вероятен значительный рост цен на перевозку грузов автотранспортом.