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Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ситуация на продовольственном рынке в России стабильна, Минсельхоз и Минпромторг на случай срыва поставок заранее формируют пул поставщиков продовольствия. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко, поступившем в РБК.

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По словам Абрамченко, сообщения о пустых полках в магазинах связаны не с нехваткой товаров, а с тем, что в условиях повышенного спроса магазины не успевают проводить выкладку. «Существующие товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания», — заявили в аппарате вице-премьера.

На случай срыва поставок или невыполнения обязательств поставщиками Минсельхоз и Минпромторг занимаются формированием дополнительного пула поставщиков производителя. Ведется работа с администрациями регионов для реагирования на повышенный спрос. Для решения проблемы с нехваткой товаров на полках ретейлеры начали перестраивать логистику и будут в оперативном режиме выкладывать продукцию.

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Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти дали разрешение на круглосуточный подвоз товаров в магазины. Ранее в Москве, где наблюдается повышенный спрос на предметы первой необходимости, подвоз велся только по ночам.

На фоне распространения коронавирусной инфекции торговые сети и сервисы доставки зафиксировали рост спроса на нескоропортящиеся продукты, в том числе на крупы и консервы. 18 марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в начале недели спрос на продтовары в столице вырос в пять-десять раз.

Теги: Минсельхоз, Минпромторг, продовольствие
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