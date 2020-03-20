Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов

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Ситуация на продовольственном рынке в России стабильна, Минсельхоз и Минпромторг на случай срыва поставок заранее формируют пул поставщиков продовольствия. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко, поступившем в РБК.

По словам Абрамченко, сообщения о пустых полках в магазинах связаны не с нехваткой товаров, а с тем, что в условиях повышенного спроса магазины не успевают проводить выкладку. «Существующие товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания», — заявили в аппарате вице-премьера.

На случай срыва поставок или невыполнения обязательств поставщиками Минсельхоз и Минпромторг занимаются формированием дополнительного пула поставщиков производителя. Ведется работа с администрациями регионов для реагирования на повышенный спрос. Для решения проблемы с нехваткой товаров на полках ретейлеры начали перестраивать логистику и будут в оперативном режиме выкладывать продукцию.