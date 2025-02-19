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Война санкций ,  
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Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России

Сюжет
Война санкций
Фото: Francisco Seco / AP / ТАСС
Фото: Francisco Seco / AP / ТАСС

Страны ЕС одобрили новый, 16-й пакет санкций против России, сообщает AFP со ссылкой на источники среди дипломатов и Financial Times, ссылаясь на информированных собеседников.

Среди прочего, согласован запрет импорта первичного алюминия, уточняют источники Reuters. Кроме того, будут введены ограничения против 13 банков, а также 73 судов, входящих в «теневой флот» для экспорта сырой нефти. Кроме того, под ограничения попадут новые люди и компании, которые, как считает ЕС, помогают России продолжать боевые действия.

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Российская сторона требует отменить западные санкции, считая их неэффективными и незаконными.

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