СПГ обеспечил более половины грузопотока по Северному морскому пути

Перевозки сжиженного природного газа в 2024 году заняли 57,69% от всего грузопотока по Северному морскому пути. Еще 21,37% пришлось на нефть. Импорт всех грузов по транспортной артерии занял всего 0,5% от ее загрузки

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По итогам 2024 года по Северному морскому пути (СМП) перевезено 21,86 млн т сжиженного природного газа (СПГ), то есть 57,69% всего объема грузов, которые транспортировали по этому коридору, следует из данных консультационной компании «Гекон», которая опирается на статистику Росморречфлота. Объем перевезенного в 2024 году по транспортной артерии СПГ вырос по сравнению с 2023 годом на 1,73 млн т (+8,6%). СПГ обеспечил основной прирост грузопотока по СМП, который в 2024 году достиг рекордных 37,89 млн т.

Представитель «Росатома» (с 2018-го госкорпорация является инфраструктурным оператором СМП) пояснил, что рост перевозок СПГ вызван введением в эксплуатацию проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2». Директор «Гекона» Михаил Григорьев объясняет рост перевозок СПГ также тем, что НОВАТЭК не останавливал в 2024 году «Ямал СПГ» на плановый ремонт.

Значительный вклад в показатели перевозок также вносит нефть — ее в 2024 году по СМП было перевезено 8,1 млн т (21,37% от общего грузопотока; прирост год к году составил 312 тыс. т, или на 4,01%). Существенный рост, на 235,5 тыс. т, также показали перевозки газового конденсата, которые достигли 1,32 млн т, или 3,5% от объема перевезенных по СМП грузов. Незначительно (на 16,9 тыс. т), до 597,6 тыс. т, выросли перевозки угля.

Что такое СМП Северный морской путь — логистический коридор, который позволяет вывозить на экспорт энергетические и минеральные ресурсы из северных регионов России. Он также обеспечивает транспортировку морем в азиатские страны части нефтяных грузов, которые Россия раньше экспортировала в Европу, но после введения санкций потеряла эту возможность. Правительство назначило «Росатом» инфраструктурным оператором СМП в 2018 году. В перспективе этот маршрут должен стать дорого международного морского транзита грузов между странами Азии и Европы. На Восточном экономическом форуме 2024 года Игорь Левитин, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заявил, что СМП станет альтернативой морским транзитным маршрутам «через Африку» (через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды), если оператор СМП сможет обеспечить дешевую ледокольную проводку.

Перевозки каких грузов по СМП просели

Грузопоток по СМП мог быть выше, если бы не просадка перевозок навалочных грузов и нефтепродуктов. Перевозки навалочных грузов в прошлом году просели на 673,9 тыс. т, или 38,4%, до 1,08 млн т. Транспортировка нефтепродуктов упала на 42,7 тыс. т, или 4,58%, до 888,3 тыс. т.

Михаил Григорьев объясняет, что в категорию навалочных грузов попадают строительные материалы для создания инфраструктуры в арктической зоне. По его мнению, падение может быть связано со сдвигом сроков запуска части сырьевых проектов.

«Сырьевые проекты находятся в разной степени реализации, и в зависимости от этапа развития проекта каких-то грузов становится больше, каких-то меньше. Генеральные грузы могут иметь различную спецификацию — это все грузы, которые нельзя отнести к наливным, навалочным и контейнерным. Стоит анализировать тип перевозки — транзитный это груз или он направлялся в акваторию СМП», — пояснил представитель «Росатома».

Он отметил, что в 2025 году госкорпорация ожидает активного развития транзитных перевозок, и обратил внимание на стабильное увеличение доли контейнерных грузов. «В 2025 году планируем сохранение тенденции роста международных контейнерных рейсов через СМП: в 2023 году китайская компания выполнила семь рейсов через акваторию, в 2024 году их количество выросло до 14», — сообщил представитель «Росатома».

По данным «Гекона», последние транзитные рейсы по СМП (такими считаются рейсы, которые начинались в порту одного иностранного государства, а завершались в порту другого) выполнены в 2021 году. Однако объем импортных грузов на СМП вырос — с 94 тыс. т в 2023 году до 191 тыс. т в 2024-м. «Импорт — это грузы, следовавшие из портов Китая в Сабетту, Певек, Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург и Усть-Лугу. В основном контейнеризованные», — отмечает Григорьев. В 2024 году весь перевезенный по СМП импорт занял 0,5% от грузопотока (в прошлом году — 0,26%). Наибольшую долю занял экспорт, составивший 31,9 млн т (вместе с 7,6 млн т экспорта в каботаже), или 84,08% от всего грузопотока.

РБК направил запросы в компании «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Северная звезда» (разрабатывает Сырадасайское угольное месторождение на Таймыре).

Насколько изменились планы по СМП

В августе 2022 года правительство России утвердило план развития СМП, в котором по годам прописан прогнозируемый грузопоток по этой транспортной артерии, в том числе его разбивка по грузам начиная с 2023 года. Согласно этому документу, по итогам 2023 года показатель должен был достигнуть 46,82 млн т (по факту — 36,25 млн т), в 2024 году он мог вырасти до 90,01 млн т (фактически — 37,89 млн т). Существенный прирост грузопотока с 2024 года могли обеспечить поставки нефти с проекта «Роснефти» «Восток Ойл»: в документе говорится, что в минувшем году они могли увеличить грузопоток сразу на 30 млн т, то есть около трети от запланированного.

Указ президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и задачах развития России до 2024 года» предусматривал грузопоток по СМП на меньшем уровне, чем правительственный план развития, — 80 млн т. Согласно плану, в 2025 году показатель должен был вырасти до 110,21 млн т.

Осенью 2024 года стало известно о двух сценариях развития СМП до 2040 года, разработанных госкорпорацией «Росатом». И базовый (негативный), и перспективный (позитивный) сценарии предполагают меньший грузопоток по СМП, чем правительственный план развития. Базовый сценарий предполагает рост грузопотока до 150 млн т в 2035 году, перспективный — до 192 млн т, а утвержденный кабинетом министров документ ставит целевой показатель в 220 млн т.

В начале 2025 года Минфин США расширил санкции против российского энергетического сектора, в том числе в отношении 150 судов, которые вывозят на экспорт добытую в России нефть. В исследовании «Гекона» (компания опиралась на данные Минфина США, Еврокомиссии, Великобритании, Росморречфлота и компаний) говорится, что в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза по состоянию на 20 января 2025 года находились 566 судов. Если соотнести санкционный список с данными о судоходстве в 2024 году, то из них 73 судна участвовали в перевозках в 2024 году и выполнили 541 рейс. Эти суда перевезли почти треть грузов по Севморпути (11,17 млн т), из которых 7,96 млн т — нефть. Таким образом, санкции затрагивают грузовые суда, которые в 2024 году перевезли по СМП почти всю направленную на экспорт нефть.

Гендиректор консалтингово компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что санкции уже оказали влияние на грузопоток СПГ по Севморпути: из-за ограничений задержан срок строительства газовозов для НОВАТЭКа, а компания фактически вынуждена была приостановить работу линий. Он полагает, что в 2025 году ситуация для компании «останется непростой». «В 2025 году не стоит ожидать существенного роста грузопотока. При этом есть основания полагать, что заказчику будет передан как минимум один из трех газовозов, которые сейчас достраивает ССК «Звезда». Значимый рост может начаться в 2026 году после запуска «Восток Ойла» или после стабилизации отгрузок СПГ НОВАТЭКа», — считает эксперт.