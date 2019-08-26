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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Норвегия проверит Северный морской путь на экологичность

Норвегия сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет его проверку на соответствие экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила глава МИД страны Ине Мари Эриксон. 

По ее словам, у Севморпути есть проблемы в отношении поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры. «Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», — пояснила она. 

Эриксон также добавила, что власти Осло не рассматривают возможность предоставить порты Шпицбергена для Северного морского пути. «Шпицберген — часть норвежской территории. Он не является предметом для обсуждения в рамках данного проекта», — сказала глава МИДа.  

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В посольстве России в Осло в свою очередь отметили, что Москва не собирается привлекать Норвегию к осваиванию Северного морского пути. Кроме того, в дипмиссии уточнили, что вопрос судоходства на Шпицберген находится вне рамок СМП. 

В июле Минтранс России подготовил прогноз развития Северного морского пути в Арктике. Согласно данным ведомства, в 2024 году грузооборот по СПМ увеличится до 80 млн т в год. Прогноз роста предусмотрен майским указом Владимира Путина. 

Теги: Норвегия, Северный морской путь
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