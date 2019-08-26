Норвегия проверит Северный морской путь на экологичность

Норвегия сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет его проверку на соответствие экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила глава МИД страны Ине Мари Эриксон.

По ее словам, у Севморпути есть проблемы в отношении поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры. «Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», — пояснила она.

Эриксон также добавила, что власти Осло не рассматривают возможность предоставить порты Шпицбергена для Северного морского пути. «Шпицберген — часть норвежской территории. Он не является предметом для обсуждения в рамках данного проекта», — сказала глава МИДа.

В посольстве России в Осло в свою очередь отметили, что Москва не собирается привлекать Норвегию к осваиванию Северного морского пути. Кроме того, в дипмиссии уточнили, что вопрос судоходства на Шпицберген находится вне рамок СМП.