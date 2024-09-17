«Росатом» допустил отклонение объема грузопотока Севморпути от плана

«Росатом» разработал два сценария развития Севморпути: оба отличаются по грузопотоку от утвержденного ранее правительством плана развития артерии. Эксперты считают, что расчет требует корректировок — он не учитывал фактор санкций

Вид на Северный морской путь (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Госкорпорация «Росатом» составила два сценария развития Северного морского пути (СМП) до 2040 года — оба предполагают меньший грузопоток по сравнению с утвержденным правительством в 2022 году планом развития транспортной магистрали. Сценарии были представлены в сентябре на закрытом заседании совета участников судоходства. РБК ознакомился с их целевыми показателями (подлинность подтвердил участник заседания).

Согласно базовому (негативному) сценарию, в 2031 году по СМП будет перевезено 117 млн т, в 2035-м — 150 млн т грузов. Перспективный (позитивный) сценарий предполагает перевозку 150 млн т, в 2035-м — 192 млн т.

В госкорпорации «Росатом» отказались от комментариев.

Сколько планировалось перевезти Утвержденный в 2022 году план предусматривал транспортировку 224,96 млн т в 2031 году, из которых 100 млн т должна дать перевозка нефти с проекта «Роснефти» «Восток Ойл», 21 млн т — транспортировка сжиженного природного газа с проекта НОВАТЭКа «Арктик-СПГ-1»; 21,4 млн т — «Арктик СПГ-2», 19,5 млн т — «Ямал СПГ»; 12 млн т — экспорт угля с Сырадасайского месторождения на Таймыре. Еще 39,89 млн т должны были обеспечить «прочие» грузы — северный завоз, грузы обеспечения, транзит. В дальнейшем — до 2035 года, до которого расписан грузопоток по СМП в плане развития, — именно эти грузы должны обеспечивать основной прирост показателя. В новых сценариях «Росатома» разбивка грузопотока по грузам и проектам не представлена.

По итогам 2024 года объем перевезенных по СМП грузов также отклонится от заявленных ранее величин — согласно перспективному плану госкорпорации, он составит около 36 млн т. План на 2024 год сопоставим с результатом 2023 года, когда по СМП было перевезено 36,254 млн т, что стало абсолютным рекордом за всю историю освоения Северного морского пути. В марте вице-премьер Александр Новак говорил, что показатель по итогам года достигнет 40 млн т, что, с одной стороны, должно стать новым рекордом в истории развития маршрута, с другой — это вдвое ниже показателя, запланированного в плане развития СМП.

Представитель «Норникеля» рассказал, что по итогам года компания прогнозирует объем перевозок по СМП на уровне около 1,6 млн т. Это готовая продукция, полупродукты, грузы снабжения, нефтеналив. По его словам, грузопоток по сравнению с 2023 годом может незначительно сократиться в связи со снижением завоза проектных грузов. «Есть планы увеличить грузопоток — для реализации ряда программ. В частности, компания планирует инвестировать в портовые мощности около 10,4 млрд руб.», — отметили в «Норникеле». Представитель компании сказал, что восточный участок СМП «Норникель» использует эпизодически в летне-осенний период: с августа по октябрь—ноябрь, в зависимости от ледовой обстановки. «Для его использования в прочие периоды требуется гарантированное круглогодичное ледокольное и навигационное обеспечение, флот тяжелого ледового класса Arc8 и экономическая сопоставимость с маршрутом через западную часть СМП», — пояснил он.

РБК направил запросы в «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Северную звезду», проекты которых формируют грузовую базу Северного морского пути.

Представитель вице-премьера Виталия Савельева не стал комментировать изменение показателей, но напомнил, что в правительстве сформирован национальный проект «Эффективная транспортная система», один из федеральных проектов которого предусматривает развитие Большого Северного морского пути. Нацпроект будет вынесен на обсуждение совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России. РБК также обратился за комментариями в Минтранс.

Что такое СМП Северный морской путь — морской логистический коридор, который позволяет вывозить на экспорт энергетические и минеральные ресурсы из северных регионов России. Он также позволил вывозить по морю в азиатские страны часть нефтяных грузов, которые Россия раньше экспортировала в Европу, но после введения санкций потеряла эту возможность. Представители власти и «Росатома» заявляют, что в перспективе СМП должен стать коридором для международного морского транзита грузов между странами Азии и Европы. Правительство назначило «Росатом» инфраструктурным оператором СМП в 2018 году, говорится на сайте госкорпорации. На Восточном экономическом форуме 2024 года Игорь Левитин, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта, говорил, что СМП станет альтернативой морским транзитным маршрутам «через Африку» (через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды в ЮАР), если оператор СМП сможет обеспечить дешевую ледокольную проводку.

Наполовину круглогодичный маршрут

Для конкурентоспособной логистики международного транзита по СМП необходима регулярность перевозок. На сегодня она возможна только в западной части Севморпути, следует из статистики консалтинговой компании «Гекон», основанной на данных Минтранса.

Согласно этим данным, до лета 2024 года суда, работающие на СМП, ходили только в западном направлении. В восточной части маршрута (к востоку от Обской губы) более сложная ледовая обстановка, для преодоления льдов грузовым судам почти полгода требуется сопровождение ледоколов, что увеличивает стоимость перевозок. По данным консультационной компании «Гекон», по итогам восьми месяцев 2024 года грузопоток по СМП составил 23,6 млн т, что на 0,6 млн т (на 2,6%) больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основной прирост обеспечен экспортными поставками СПГ, которые превысили прошлогодние показатели на 1,3 млн т. При этом в январе—августе 2024 года просели перевозки навалочных грузов и нефти.

Первые рейсы на восток начались с июня, когда по одному «восточному» рейсу совершили газовозы «Эдуард Толль» и «Кристоф де Маржери», обслуживающие проекты НОВАТЭКа. В июле и августе рейсы на восток выполнили «Федор Литке», «Борис Вилькицкий», «Борис Давыдов», «Николай Зубов», «Яков Гаккель», «Владимир Русанов», «Владимир Воронин», «Николай Евгенов», Clean Horizon. В августе второй за год рейс на восток выполнил «Эдуард Толль». Из всех перечисленных судов только у Clean Horizon ледовый класс Arc4, остальные суда — с ледовым классом Arc7.

Директор «Гекона» Михаил Григорьев говорит, что круглогодичная навигация по СМП при всех типах ледовых условий возможна только судами арктического ледового класса Arc7. «Начало круглогодичной навигации в восточном секторе СМП в 2024 году связывалось только с ожидаемыми, но не состоявшимися поставками газовозов для «Арктик СПГ-2» класса Arc7 с улучшенной ледопроходимостью, что достигалось изменением обводов судна и увеличенной мощностью пропульсивной установки. Сегодня действующим флотом судов класса Arc7 располагают три проекта: «Ямал СПГ» (НОВАТЭК), Новопортовское месторождение («Газпром нефть») и «Норильский никель». Все они заняты плановыми перевозками, продукция «Газпром нефти» и «Норникеля» вывозится на запад, а «Ямал СПГ» отправляет суда на восток только в расширенную летне-осеннюю навигацию в июне—январе», — отмечает эксперт.

Он добавил, что на фрахтовом рынке суда класса Arc7 отсутствуют, поэтому развития круглогодичной навигации можно ожидать после создания флота под проекты «Арктик СПГ-2» и «Восток Ойл», сроки строительства которых в настоящее время не определены. По оценке ЦНИИМФ, строительство нового отечественного газовоза Arc7 составит более шести лет.

Нужно ли корректировать план

Михаил Григорьев уверен, что план развития СМП до 2035 года уже на момент его утверждения в августе 2022 года нуждался в корректировке, так как опирался на оценки и планы грузоотправителей, подготовленные до начала специальной военной операции на Украине и западных санкций. «В результате в нем поставлены ложные цели. Целеполагание должно учитывать актуальные условия подготовки ресурсной базы, ее ввода в освоение, подготовки товарной продукции, обеспеченность грузовым, портовым и ледокольным флотом», — говорит аналитик.

Он добавил, что корректировка развития СМП должна быть увязана с коррекцией документов стратегического планирования: пространственного развития, программ геологоразведочных работ, развития энергетики, транспортной системы страны, поскольку СМП — лишь часть арктических акваторий, формирующих Северный морской транспортный коридор, включающий арктические и дальневосточные моря и судоходные участки впадающих в них рек.