Лихачев анонсировал пересмотр графика роста грузопотока по Севморпути

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График роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП) необходимо пересмотреть, исходя из реалий в России, заявил журналистам глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в кулуарах российско-вьетнамского диалога.

Его спросили, как новые санкции США против энергетики России повлияют на объем перевозок по СМП.

«Конечно, какие-то параметры в части добычи, а значит и перевозки экспортных грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки», — ответил Лихачев и добавил, что «ничего в этом нет».

Как отметил глава «Росатома», президент Владимир Путин допускал, что достижение ряда параметров придется «чуть-чуть отнести вправо», это «вынужденная мера».

«Нам сейчас нужно пересмотреть с учетом всех принятых решений в компании, вот, собственно, график роста товарооборота, грузопотока по Северному морскому пути, исходить из тех реалий, в которых мы работаем», — добавил Лихачев.

Глава госкорпорации также заметил, что, по его оценке, арктические проекты адаптируются к ограничениям, которые вводят американские власти. Кроме того, он рассказал о планах провести совещание с Путиным по развитию СМП. Вероятнее всего, оно состоится в первом квартале 2025 года.

США 10 января объявили о самых существенных санкциях против энергетики России. Под ограничения попали нефтяные компании, например «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, танкеры и страховщики. В санкционный список также были внесены сам Лихачев и его заместители.

В сентябре «Росатомом» были представлены два сценария развития Северного морского пути (СМП) до 2040 года — оба предполагали меньший грузопоток по сравнению с утвержденным правительством в августе 2022 года планом развития транспортной магистрали. Глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев отмечал, что план на момент его утверждения уже нуждался в корректировке, так как опирался на оценки и планы грузоотправителей, подготовленные до начала военной операции на Украине и западных санкций.