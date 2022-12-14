Власти нашли решение проблемы с потерями регионов из-за курсовых разниц

После того как регионы вынесли на публичное обсуждение ситуацию с непредвиденными потерями их бюджетов по налогу на прибыль, федеральный центр нашел решение проблемы — дать компаниям право доплатить налог. Экспертов подход удивил

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство внесло в Госдуму поправку, корректирующую порядок учета компаниями курсовых разниц в 2022 году при расчете налога на прибыль, а депутаты одобрили ее 13 декабря, отправив закон в Совет Федерации, где и была поднята эта проблема, следует из информации в думской базе. Компаниям фактически предлагается добровольно не вычитать курсовые разницы, возникшие из-за укрепления рубля, а в ряде случаев доплатить налог на прибыль, чтобы помочь регионам в условиях санкционного давления.

Почему возникла проблема

30 ноября члены Совфеда, как писал РБК, привлекли внимание министра финансов Антона Силуанова к проблеме потерь региональных бюджетов из-за специальных правил учета курсовых разниц, введенных весной 2022 года, когда доллар стоил более 100 руб. Принятый тогда закон предписал компаниям признавать доходы или расходы от курсовых разниц только при погашении (исполнении, прекращении) валютного обязательства или депозита. До этого курсовая разница по еще не погашенным обязательствам или депозитам должна была ежемесячно пересчитываться для целей расчета налога на прибыль.

В момент принятия этих спецправил они были выгодны предприятиям с большими валютными активами (в особенности экспортерам сырьевых ресурсов). Дело в том, что норма действовала асимметрично во времени: для положительных курсовых разниц — с 2022 по 2024 год, а для отрицательных — с 2023 года (в течение 2022 года отрицательные разницы нужно признавать в обычном режиме, на конец каждого месяца). Положительная разница возникает по валютным депозитам предприятия в результате ослабления рубля, а по валютным обязательствам — в результате его укрепления.

Однако после рекордно быстрого укрепления рубля, начавшегося с конца марта, которое изначально было сложно предсказать, правило на 2022 год стало особенно выгодным уже компаниям с долговыми обязательствами, выраженными в валюте. Как заявляла 30 ноября спикер Совфеда Валентина Матвиенко, плательщики налога на прибыль (основная часть которого поступает в бюджеты регионов) не только получили возможность не учитывать положительную курсовую разницу в доходах до прекращения валютных обязательств, но и стали выставлять требования о возврате им излишне уплаченного налога. Она уточняла, что проблема актуальна для Красноярского края, Тюменской, Омской областей, других регионов. По данным госпортала «Электронный бюджет», в Красноярском крае налог на прибыль по состоянию на 10 декабря принес 246 млрд руб., или 60% общих доходов, в Тюменской области — 187 млрд руб., или 74%, в Омской — 62 млрд руб., или 43%.

Какое решение нашли в правительстве

Теперь депутаты Госдумы проголосовали за правительственную поправку, внесенную 9 декабря и уточняющую, что компании вправе отказаться от ежемесячного признания в расходах отрицательных курсовых разниц, возникших в 2022 году, по валютным обязательствам или депозитам, не прекращенным по состоянию на 31 декабря 2022 года. Начиная с 2023 года этот порядок, как и было предусмотрено законом, принятым в марте, станет обязательным для 2023–2024 годов. Как следует из текста поправки, применение налогоплательщиком указанного порядка может повлечь «увеличение сумм авансовых платежей по налогу [на прибыль] за отчетные периоды 2022 года», то есть квартальных авансовых платежей. Если такие платежи по налогу на прибыль будут доплачены до 28 марта 2023 года в составе годового налога, пени за просрочку не будут начислены.

«Вряд ли кто-либо из налогоплательщиков пойдет на это добровольно, тем более доначислять налог на прибыль задним числом (предложенная норма распространяется на весь 2022 год)», — считает эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Наталья Никитченко. По ее мнению, взятая исключительно в нормативном контексте поправка «не решит глобальной проблемы, с которой сейчас столкнулись бюджеты субъектов», у которых значительная часть поступлений обеспечивается как раз налогом на прибыль. По данным Минфина России за девять месяцев 2022 года, налог на прибыль сформировал 28% общих доходов региональных бюджетов с учетом трансфертов из федерального центра (и почти 34% — собственных доходов).

Поправка видится «некоей полумерой, ведь при добровольном порядке ее применения, на мой взгляд, ею воспользуется весьма ограниченное количество компаний», согласна партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

В ходе обсуждений в Совфеде 30 ноября Силуанов говорил, что с рядом крупных компаний уже «найден компромисс». По его словам, Минфин договорился с некоторыми компаниями, что они будут учитывать как отрицательные, так и положительные курсовые разницы при оценке их финансового результата: «Компании <...> уточнят свои расчеты по налогу на прибыль таким образом, чтобы в текущем году минимизировать вычеты по этому налогу для субъектов». Матвиенко назвала такой подход «ручным управлением», призвав «отреагировать системно». РБК запросил пресс-службу Минфина по поводу того, сопровождается ли внесение изменений в законодательство формальными или неформальными договоренностями с компаниями об их добровольном применении новой нормы.

Силуанов указывал на то, что «есть норма неухудшения до конца текущего года норм налогового законодательства». Но сформулированный порядок не нарушит эту норму в силу своей добровольности.

Если отдельные налогоплательщики решат использовать опцию непризнания отрицательных курсовых разниц по непогашенным обязательствам (депозитам) в 2022 году, бюджеты смогут получить дополнительные средства, поскольку у налогоплательщиков возникнет обязанность не вернуть деньги из бюджета, а доплатить их в бюджет, поскольку начисленные и учтенные ими курсовые разницы по невыполненным (не закрытым) обязательствам или депозитам будут исключены из расходов, говорит Никитченко.

Если бы норма была принята в качестве обязательной, это больно ударило бы по бюджетам самих налогоплательщиков, ведь по факту при стандартном учете курсовых разниц деньги не поступают, а налог нужно уплачивать денежными средствами, подчеркнула она.