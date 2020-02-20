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Лента новостей
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Quote, 13:27
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Общество, 16:10
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Вверх по лестнице, ведущей вниз: как поддерживают инновации в России
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Антон Силуанов отвечает на вопросы читателей РБК. Прямая трансляция
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Стиль, 15:58
Альфа-банк за 2019 год в 2,5 раза увеличил отчисления в резервы
Финансы, 15:47
Кремль назвал большой проблемой невыдачу виз США российским дипломатам
Политика, 15:43
Акции владельца Victoria’s Secret упали на 12% из-за смены собственника
Quote, 15:40
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
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,
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Антон Силуанов отвечает на вопросы читателей РБК. Прямая трансляция
Более 1,6 тыс. вопросов за неделю поступило главе Минфина от читателей РБК. На самые популярные из них Антон Силуанов отвечает в прямом эфире
Автор:
Редакция РБК
Теги:
Антон Силуанов
, видео
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