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Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год

Прогноз по росту ВВП повышен с 1,7 до 1,9%, следует из обновленного макропрогноза. Положительный эффект окажет рост потребления за счет увеличения реальных доходов россиян благодаря новым социальным инициативам президента
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минфин опубликовал основные параметры уточненного макроэкономического прогноза на 2020–2022 годы, который был одобрен правительством в четверг, 13 февраля.

Новые меры социальной поддержки, обозначенные в послании президента Федеральному собранию, за счет увеличения потребительского спроса ускорят темпы роста экономики с 1,7 до 1,9%, ожидает министерство. Прогноз на 2021 год сохранился на уровне 3,1%, а на 2022 год — на уровне 3,2%.

Минфин ожидает ускорения роста реальных располагаемых денежных доходов по сравнению с той траекторией, которая была учтена в первоначальном прогнозе, говорил глава министерства Антон Силуанов. В представленном ведомством документе нет уточненного прогноза по динамике показателя. Минэкономразвития оценивало, что дополнительный рост реальных расходов населения составит около 0,5 п.п. в 2020 году, то есть доходы россиян, согласно оценкам министерства, вырастут в текущем году на 2% (против 1,5% в действующем прогнозе).

Прогноз по инфляции остался неизменным и равен 3% на 2020 год, а на 2021–2022 годы — 4%. 

Среднегодовой курс доллара на 2020 год в новом прогнозе уточнен до 63,9 руб. за доллар против 65,7 руб. за доллар в предыдущей версии макропрогноза. На 2021–2022 годы среднегодовой курс сохранился на уровне 66,1 и 66,5 руб. за доллар. 

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Финансы

Среднегодовая рублевая цена барреля нефти в 2020 году незначительно снижается в прогнозе правительства — на 1,5%, до 3687 руб., однако нефтегазовые доходы все равно немного растут (на 51,5 млрд руб.) на фоне продолжающегося налогового маневра в нефтегазовом секторе (за счет которого внутреннее налогообложение постепенно заменяет экспортное обложение пошлинами).

Фонд оплаты труда в 2020 году увеличится на 178 млрд руб. — до 26,1 трлн руб., следует из обновленного макропрогноза, в 2021 году он возрастет на 200 млрд руб. — до 27,8 трлн руб., а в 2022 году — на 198 млрд руб., до почти 30 трлн руб. Одним из источников финансирования мер из послания президента станет экономия на трансфертах Пенсионному фонду России в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов, говорил министр финансов Антон Силуанов.

При этом прибыль организаций, согласно уточненному прогнозу, сократится на 448 млрд руб. — до 27,9 трлн руб., что может негативно отразиться на поступлениях в федеральный бюджет от налога на прибыль. В 2020 году прибыль уменьшится на 506 млрд руб. — до 29,8 трлн руб., а в 2021 году — на 410 млрд руб., до 31,7 трлн руб.

Рост расходов при сохранении профицита

В связи с необходимостью интегрировать в бюджет январские поручения президента по увеличению социальной поддержки на годы вперед Минфин предлагает увеличить расходы не только в текущем году, но и в плановый период (2021–2022 годы). Обычно бюджет корректируется только на текущий год, а параметры планового периода остаются неизменными.

Общие расходы федерального бюджета в 2020–2022 годах возрастают по сравнению с действующим законом о бюджете на 2,3%, или на 1,4 трлн руб. Особенно заметна корректировка расходов по отношению к ВВП: так, если раньше предполагалось, что в 2022 году расходы опустятся до 16,9% ВВП, то теперь они планируются на уровне 17,4% ВВП в 2022 году.

Уточненный рост расходов в годовом выражении будет опережать инфляцию: 7,8% в 2021 году и 5,9% в 2022 году против четырехпроцентной прогнозной инфляции.
Увеличение расходной части преимущественно обеспечивается за счет роста ненефтегазовых доходов, что соответствует бюджетному правилу. Согласно ему расходы можно увеличить на сумму прироста ненефтегазовых доходов (с поправкой на доходы от управления ФНБ и поступления от приватизации).

Минфин планирует сохранение комфортного профицита бюджета, а в процентах к ВВП он даже немного увеличится — с 0,5 до 0,6% в 2021 году и с 0,2 до 0,3% в 2022 году.

В составе ненефтегазовых доходов учтены дополнительные поступления от Банка России (на общую сумму 700 млрд руб. в 2021–2022 годах) в результате сделки по продаже Центробанком Минфину контрольного пакета Сбербанка. Как сообщал РБК ранее, Минфин заплатит Банку России валютой из ФНБ, но часть денег в рублях вернется в бюджет благодаря норме о перечислении 75% годовой чистой прибыли ЦБ правительству.

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Конкретно на реализацию поручений из послания Владимира Путина Федеральному собранию в январе 2020 года (расширение материнского капитала, дополнительные пособия семьям с детьми, создание дополнительных мест в школах, выплаты классным руководителям и т.д.) в 2020–2022 годах будет дополнительно выделено 1,85 трлн руб. из бюджета. Самыми дорогими мерами станут ежемесячная выплата малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет (159 млрд руб. в 2020 году и 301 млрд руб. в 2022 году) и увеличение выплат по материнскому капиталу (122 млрд руб. в 2020 году и 266 млрд руб. в 2022 году).

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: Минфин России
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