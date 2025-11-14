Союз оценил потери россиян из-за шринкфляции и уловок в 1 трлн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Союз потребителей России (СПРФ) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением изменить Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи (постановление правительства № 2463) для предотвращения шринкфляции — практики, когда производители уменьшают количество, вес или объем товара в упаковке, сохраняя при этом его цену. Об этом сообщили в пресс-службе СПРФ.

По данным организации, из-за такой практики и других уловок российские потребители ежегодно теряют суммарно около 1 трлн руб., что составляет до 3% стоимости всех купленных ими продуктов питания.

«Современный покупатель ориентируется прежде всего на цену. Но при многообразии упаковок и фасовок сравнить товары объективно невозможно», — говорится в сообщении в телеграм-канале организации.

Эксперты описали самые распространенные примеры манипуляций с ценами. Прежде всего это «классическая шринкляция»: когда «товар «худеет», но стоит столько же». Также к ней отнесли ситуацию с ценой «за 100 грамм» вместо цены за упаковку: при одинаковом внешнем виде ценник вводит как правило в заблуждение.

Популярны в магазинах и уловки с «акционными» ценами: когда цветом или крупным шрифтом выделена «специальная цена», а реальная (без скидки) прописана мелко.

«Это все не маркетинговые уловки, а злоупотребление доверием и прямое введение потребителя в заблуждение», — утверждают авторы обращения.

Они предлагают внести в правила продажи требование указывать на ценниках упакованных товаров стоимость в перерасчете на стандартизированную единицу измерения за 1 кг или 1 л. Кроме того, по мнению СПРФ, следует закрепить требование единообразного оформления всех цен на все один товар, включая акционные. Это касается шрифта, размера и цвета ценника.

В СПРФ считают, что такие меры не потребуют от бизнеса больших затрат, но обеспечат «прозрачность ценообразования и защиту покупателей от скрытых манипуляций».

«Речь идет лишь о донастройке кассового и ценникового программного обеспечения — одна простая математическая операция сможет устранить системную проблему», — добавили в организации.

Российские покупатели впервые столкнулись со шринкляцией после кризиса 2008 года. В 2012 году практика начала набирать обороты. По данным Института маркетинговых исследований GfK, производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7–20% в зависимости от категорий.

Так, в начале 2019 года широкий резонанс в соцсетях и прессе вызвало появление на прилавках магазинов куриных яиц в упаковках по девять штук вместо привычных по десять.

Летом 2025 года в магазинах Москвы появился алкоголь в новой таре: крепкое спиртное стали продавать не в традиционном объеме 0,5 л, а в объеме 475 мл, а пиво — в объеме 1,4 л или 0,275 л вместо традиционного объема 0,33 л.