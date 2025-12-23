 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца

ФАС выдала предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала официальное предостережение компаниям в связи с прогнозом директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва о возможном повышении цен на куриные яйца. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

По данным службы, 22 декабря 2025 года директор Института сообщил о вероятном повышении цен в связи с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик.

ФАС подчеркнула, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как сигнал к росту цен. Ведомство напомнило производителям о необходимости строгого соблюдения антимонопольного законодательства.

«При выявлении признаков нарушения компаниями Закона о защите конкуренции, приводящего в том числе к повышению отпускных цен на яйца, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — уточнили в службе.

Антонина Сергеева
куриные яйца цены рост цен ФАС предупреждение
