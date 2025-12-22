 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
К Новому году в России снизились цены на мандарины, яйца и масло

К Новому году в России снизились цены на мандарины, яйца и сливочное масло
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Перед Новым годом в российских магазинах снизились цены на многие продукты, входящие в праздничную потребительскую корзину. По данным газеты «Известия», из 25 ключевых позиций подешевели 16, несмотря на сохраняющуюся общую инфляцию.

Сезонное снижение цен затронуло мандарины, которые подешевели на 15–25%. Также значительно снизилась стоимость сливочного масла, яиц и картофеля. По данным на середину декабря, сливочное масло подешевело на 24% в сравнении с предыдущими периодами, яйца — почти на четверть, а картофель — более чем на 25%. Незначительное снижение отмечено на сахар и крупы.

Эксперты связывают это со снижением цен производителей, ростом производства и сезонными факторами. В «Руспродсоюзе» поясняют, что сливочное масло дешевеет благодаря увеличению производства сырого молока на 3,5% и самого масла на 2,9%. Минсельхоз подтверждает, что за десять месяцев 2025 года выпуск масла вырос на 2,6% и составил почти 285 тыс. т. В результате средняя розничная цена на масло зафиксировалась на уровне 1178,8 руб. за килограмм, что на 0,5% ниже, чем в декабре 2024 года.

Помимо новогодних товаров, за последние 12 месяцев значительно подешевели и другие базовые продукты. Согласно данным АКОРТ, больше всего упали в цене рис (минус 41%), белокочанная капуста (минус 38%) и картофель (минус 30%). Также заметно подешевели репчатый лук, соль, свекла, морковь, куриные яйца, сахар, пшеничная мука и говядина. Эксперты отмечают, что волатильность на рынке может быть вызвана сезонным перепроизводством, когда предложение превышает спрос и производители вынуждены продавать продукцию по цене ниже себестоимости.

