НДС повысили до 22%. Как менялась ставка налога в России

С 1 января налог на добавленную стоимость вырос с 20 до 22%. Как менялась ставка НДС в России — в инфографике РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) вырос с 20 до 22%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин осенью.

О планах повысить НДС Минфин сообщил в конце сентября. Госдума одобрила решение 20 ноября в составе бюджетного пакета. В законопроекте говорилось, что повышение НДС позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн руб. в 2026 году, 1,559 трлн руб. — в 2027-м и 1,677 трлн руб. — в 2028-м (общая сумма — 4,423 трлн руб.). Дополнительные поступления в бюджет благодаря росту ставки НДС направят в том числе на обеспечение обороны и безопасности страны.

Повышение налога на добавленную стоимость отразится на экономике и поможет найти лучший баланс и Центробанку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, подчеркивал президент.

Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров. В их числе продукты питания, лекарства и детские товары. С учетом этого повышение НДС затронет, по оценкам ЦБ, около 2/3 потребительской корзины, наблюдаемой Росстатом.

В нынешнем виде НДС ввели в 1992 году — тогда его размер составил 28%. Уже с 1 января 1993 года ставку налога снизили до 20% и ввели льготную ставку. С 1 января 2004 года НДС опустили до 18% — в таком виде ставка просуществовала 15 лет. При этом в 2005 году на высшем уровне велись разговоры о снижении ставки НДС вплоть до 13%, в 2008 году Минэкономразвития выдвигало идею снижения НДС до 12% в целях стимулирования экономики.

В 2019 году ставку повысили до нынешних 20%, а с 2026-го НДС составляет 22%.