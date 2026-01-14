Рост цен в начале января в шесть раз превысил результат декабря

Цены в России с начала нового года выросли на 1,26% — это больше, чем рост цен за весь январь прошлого года. Основным фактором скачка стало повышение НДС с 1 января, пояснили в Минэкономразвития

Фото: Андрей Любимов / РБК

За период с 1 по 12 января 2026 года потребительские цены в России выросли на 1,26%, оценил Росстат.

За предыдущий отчетный период (неделя с 16 по 22 декабря 2025 года) цены увеличились на 0,2%, а за весь январь 2025 года — на 1,23%. В ноябре 2025 года месячная инфляция составила 0,42%.

Высокая инфляция начала года зафиксирована на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС — с 20 до 22%, отметило в комментарии Минэкономразвития.

На плодоовощную продукцию цены выросли на 7,9%, в том числе на огурцы — на 21,3%, помидоры — на 13,6%, картофель — на 5,8%, капусту белокочанную — на 4%, морковь — на 3,8%, сообщил Росстат. Среди продовольственных товаров наиболее заметно выросла стоимость водки — на 4,2%. Минимальная розничная цена 0,5 л водки с января 2026 года составила 409 руб., увеличившись на 60 руб. (17%).

В сегменте непродовольственных товаров инфляция за 1–12 января составила 0,74% (в том числе на легковые автомобили — 1,4%), а в сегменте наблюдаемых услуг — 1,81% (в том числе услуги гостиниц — 1,6%, санаториев — 1,5%).

Повышение НДС проинфляционно в краткосрочной перспективе (увеличит цены на 0,6–0,8 п.п. в начале 2026 года — относительно ситуации, как если бы повышения налога не было), но дезинфляционно — в более долгосрочной, утверждали ранее в Банке России. Дело в том, что увеличение налога направлено на достижение сбалансированности федерального бюджета, что сдержит инфляцию по сравнению с ситуацией, когда растущие расходы бюджета не компенсировались бы ростом бюджетных доходов.

При этом по-прежнему действуют льготные ставки НДС — они не изменились. В частности, ставка 0%, которая применяется при экспорте и международных перевозках, и ставка 10%, которая используется при реализации продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, а также медицинских товаров. По оценкам аналитиков Банка России, НДС должен сохраниться на прежнем уровне в отношении примерно 1/3 корзины, наблюдаемой Росстатом.