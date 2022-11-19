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Белоусов предупредил о приближении «идеального шторма» в экономике

Белоусов: глобальную экономику в ближайшие годы ждет «идеальный шторм»
Белоусов считает, что мировую экономику ждет период, когда негативные тренды, в том числе рост цен и долговой навес, наложатся друг на друга. Предложенных мер недостаточно для выхода из кризиса, и нужно выработать новые
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Предстоящие несколько лет станут для глобальной экономики периодом «идеального шторма», когда сойдутся накопившиеся за годы негативные тренды. Об этом на полях саммита АТЭС в Бангкоке заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, представлявший Россию на мероприятии.

По словам Белоусова, первый тренд — это «рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, которые были связаны с ВТО» (цитата по «РИА Новости»). Вторым фактором он назвал «долговой навес», который никуда не делся после кризиса 2009 года и сейчас блокирует инструменты подавления инфляции — повышение процентных ставок и ужесточение монетарной политики.

Третий фактор связан с ростом цен, который наблюдается с конца 2020 года. «Выросли цены на металлы, затем рост цен на газ… Далее по цепочке — сокращение производства минеральных удобрений, рост цен на них, что не могло не отразиться на зерновых рынках», — сказал Белоусов.

Это привело к движению на рынках, которое носит «хаотический и неопределенный характер», из-за чего инвесторы теряют ориентиры, заявил первый вице-премьер. Он считает, что инструменты, предлагаемые для решения проблем, «абсолютно неадекватны». «А что предлагается — предлагается быстро прекратить спецоперацию на Украине, это, видимо, по мнению авторов, должно вернуть цены на свои места. Второе — это повышение процентных ставок банками для того, чтобы сдержать инфляцию», — сказал Белоусов.

По мнению вице-премьера, в первую очередь нужно сосредоточиться на снятии торговых барьеров и финансовых ограничений, а также «сбалансировать климатическую повестку таким образом», чтобы она не препятствовала росту экономики, передает «Интерфакс».

Согласно октябрьскому прогнозу Международного валютного фонда, в 2022 году рост глобальной экономики составит 3,2%. В 2023 году он ожидает замедления роста до 2,7%, что на 0,2 п.п. ниже прошлого прогноза. При этом фонд отмечает, что существует 25-процентная вероятность, что показатель может опуститься ниже 2%. В МВФ ожидают, что глобальная инфляция достигнет пика в 9,5% в 2022 году, а затем замедлится до 4,1% к 2024 году.

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По мнению Белоусова, на фоне энергетического и продовольственного кризиса и ожидания рецессии экономика России является «‎островком стабильности», несмотря на санкции. По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году спад ВВП России составит 2,9%, а в 2023 году — 0,8%. Центробанк ожидает, что сокращение ВВП в 2022 году будет в диапазоне 3–3,5%, а в 2023-м — 1–4%. По итогам третьего квартала 2022 года ВВП упал на 4%, сообщал Росстат.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Белоусов глобальная экономика мировая экономика
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